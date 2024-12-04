https://ria.ru/20241204/investitsii-1987374108.html

Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций

Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций

Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:57

2024-12-04T16:57

2024-12-04T17:38

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о том, как Россия справляется с оттоком иностранных инвестиций Путин о том, как Россия справляется с оттоком иностранных инвестиций 2024-12-04T16:57 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин