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Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:57 04.12.2024 (обновлено: 17:38 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/investitsii-1987374108.html
Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций
Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций
Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:57
2024-12-04T17:38
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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4.7
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353
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Путин о том, как Россия справляется с оттоком иностранных инвестиций
Путин о том, как Россия справляется с оттоком иностранных инвестиций
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о реакции России на отток иностранных инвестиций

Путин: Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций

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Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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