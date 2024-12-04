https://ria.ru/20241204/investitsii-1987351439.html

Путин рассказал о росте инвестиций в России

Путин рассказал о росте инвестиций в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о росте инвестиций в России

Инвестиции в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые возникают или которые пытаются создать извне,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:44

2024-12-04T15:44

2024-12-04T15:57

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые возникают или которые пытаются создать извне, заявил президент России Владимир Путин."С учетом всех трудностей, вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году - уже 9,8%, а за 9 месяцев текущего года темпы сопоставимые – плюс 8,6%.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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2024

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россия, экономика, владимир путин