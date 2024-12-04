https://ria.ru/20241204/investitsii-1987351439.html
Путин рассказал о росте инвестиций в России
Путин рассказал о росте инвестиций в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о росте инвестиций в России
Инвестиции в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые возникают или которые пытаются создать извне,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:57
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые возникают или которые пытаются создать извне, заявил президент России Владимир Путин."С учетом всех трудностей, вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году - уже 9,8%, а за 9 месяцев текущего года темпы сопоставимые – плюс 8,6%.
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россия, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о росте инвестиций в России
Путин заявил о росте инвестиций в России третий год подряд