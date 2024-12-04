https://ria.ru/20241204/infrastruktura-1987356055.html
Путин рассказал о работе цифровой инфраструктуры финансового сектора
Путин рассказал о работе цифровой инфраструктуры финансового сектора - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о работе цифровой инфраструктуры финансового сектора
Все элементы Национальной цифровой инфраструктуры финансового сектора в России сформированы и успешно работают, это серьезное конкурентное преимущество... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:56
2024-12-04T15:56
2024-12-04T16:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все элементы Национальной цифровой инфраструктуры финансового сектора в России сформированы и успешно работают, это серьезное конкурентное преимущество отечественной экономики, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам экспертов, одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение Национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. В некоторых юрисдикциях, например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре, пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас в России уже сформированы и успешно работают все ее элементы", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"Он отметил, что это не только большое достижение российских специалистов, но и серьезное конкурентное преимущество отечественной экономики, мощный рычаг ее развития в современном мире.
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Путин о национальной цифровой инфраструктуре
Путин о национальной цифровой инфраструктуре.
2024-12-04T15:56
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин, Австралия, Сингапур
Путин рассказал о работе цифровой инфраструктуры финансового сектора
Путин назвал работу цифровой инфраструктуры финансового сектора России успешной