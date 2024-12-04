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Путин надеется на снижение инфляции в России - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:54 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987388741.html
Путин надеется на снижение инфляции в России
Путин надеется на снижение инфляции в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин надеется на снижение инфляции в России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России достигнет целевого показателя в 4%. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:54
2024-12-04T17:54
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России достигнет целевого показателя в 4%. "У нас инфляция подросла - 8,8%. Она выросла по сравнению с прошлым годом, тогда было где-то 7,5%. Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 21%", - сказал российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Главный инструмент борьбы с инфляцией - это все-таки обеспечение достаточного выпуска товаров и услуг. Это очень важный момент. Здесь важно достичь баланса: когда экономика бы развивалась, товары и услуги поступали бы в нужном объеме, нужного качества и по нужному тарифу - и инфляция бы снижалась до нужного нам показателя в 4%. К какому-то году, надеюсь, его достигнем", - добавил президент. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275834.html
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Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
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экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин надеется на снижение инфляции в России

Путин выразил надежду на снижение инфляции в России до целевого показателя в 4%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России достигнет целевого показателя в 4%.
"У нас инфляция подросла - 8,8%. Она выросла по сравнению с прошлым годом, тогда было где-то 7,5%. Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 21%", - сказал российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Главный инструмент борьбы с инфляцией - это все-таки обеспечение достаточного выпуска товаров и услуг. Это очень важный момент. Здесь важно достичь баланса: когда экономика бы развивалась, товары и услуги поступали бы в нужном объеме, нужного качества и по нужному тарифу - и инфляция бы снижалась до нужного нам показателя в 4%. К какому-то году, надеюсь, его достигнем", - добавил президент.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Набиуллина оценила перспективы по снижению инфляции
Вчера, 11:52
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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