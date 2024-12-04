https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987388741.html

Путин надеется на снижение инфляции в России

Путин надеется на снижение инфляции в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин надеется на снижение инфляции в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России достигнет целевого показателя в 4%. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:54

2024-12-04T17:54

2024-12-04T17:54

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России достигнет целевого показателя в 4%. "У нас инфляция подросла - 8,8%. Она выросла по сравнению с прошлым годом, тогда было где-то 7,5%. Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 21%", - сказал российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Главный инструмент борьбы с инфляцией - это все-таки обеспечение достаточного выпуска товаров и услуг. Это очень важный момент. Здесь важно достичь баланса: когда экономика бы развивалась, товары и услуги поступали бы в нужном объеме, нужного качества и по нужному тарифу - и инфляция бы снижалась до нужного нам показателя в 4%. К какому-то году, надеюсь, его достигнем", - добавил президент. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275834.html

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

москва

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Путин о борьбе с инфляцией Путин о борьбе с инфляцией 2024-12-04T17:54 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)