https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987387159.html
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян - РИА Новости, 04.12.2024
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян
Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:46
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
ипотека
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие расходы доходами от банковских вкладов - на эту проблему нужно обратить внимание, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Депозиты выросли, доходы людей, которые держат деньги на депозитах в банках, растут, и это хорошо, но далеко не все имеют депозиты в банках. И на тех людей, которые не имеют возможности иметь счетов в банках, на них вот эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. То есть это на наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все-таки много, если не большинство по сравнению с теми, кто имеет хорошие счета в банках - над этим тоже надо подумать", - сказал он. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На этом фоне кредитные организации сделали более щедрыми предложения по своим сберегательным программам. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987367464_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_059b5965a5e798a77426d154c1172f86.jpg
Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
2024-12-04T17:46
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Ипотека, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян
Путин: малообеспеченные слои населения сталкиваются с дополнительной нагрузкой
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие расходы доходами от банковских вкладов - на эту проблему нужно обратить внимание, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Депозиты выросли, доходы людей, которые держат деньги на депозитах в банках, растут, и это хорошо, но далеко не все имеют депозиты в банках. И на тех людей, которые не имеют возможности иметь счетов в банках, на них вот эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. То есть это на наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все-таки много, если не большинство по сравнению с теми, кто имеет хорошие счета в банках - над этим тоже надо подумать", - сказал он.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На этом фоне кредитные организации сделали более щедрыми предложения по своим сберегательным программам.
Текущий прогноз ЦБ
по инфляции в России
на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития
- 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.