Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:46 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987387159.html
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян - РИА Новости, 04.12.2024
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян
Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:46
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
ипотека
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987367464_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_75220eb958ffc680cda2f0144ea44397.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие расходы доходами от банковских вкладов - на эту проблему нужно обратить внимание, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Депозиты выросли, доходы людей, которые держат деньги на депозитах в банках, растут, и это хорошо, но далеко не все имеют депозиты в банках. И на тех людей, которые не имеют возможности иметь счетов в банках, на них вот эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. То есть это на наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все-таки много, если не большинство по сравнению с теми, кто имеет хорошие счета в банках - над этим тоже надо подумать", - сказал он. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На этом фоне кредитные организации сделали более щедрыми предложения по своим сберегательным программам. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
2024-12-04T17:46
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987367464_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_059b5965a5e798a77426d154c1172f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Ипотека, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян

Путин: малообеспеченные слои населения сталкиваются с дополнительной нагрузкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие расходы доходами от банковских вкладов - на эту проблему нужно обратить внимание, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Депозиты выросли, доходы людей, которые держат деньги на депозитах в банках, растут, и это хорошо, но далеко не все имеют депозиты в банках. И на тех людей, которые не имеют возможности иметь счетов в банках, на них вот эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. То есть это на наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все-таки много, если не большинство по сравнению с теми, кто имеет хорошие счета в банках - над этим тоже надо подумать", - сказал он.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На этом фоне кредитные организации сделали более щедрыми предложения по своим сберегательным программам.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаИпотекаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала