https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987387159.html

Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян

Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян - РИА Новости, 04.12.2024

Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян

Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:46

2024-12-04T17:46

2024-12-04T17:46

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

ипотека

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Малообеспеченные слои населения в условиях высокой инфляции сталкиваются с дополнительной нагрузкой, поскольку не имеют возможности компенсировать растущие расходы доходами от банковских вкладов - на эту проблему нужно обратить внимание, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Депозиты выросли, доходы людей, которые держат деньги на депозитах в банках, растут, и это хорошо, но далеко не все имеют депозиты в банках. И на тех людей, которые не имеют возможности иметь счетов в банках, на них вот эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. То есть это на наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все-таки много, если не большинство по сравнению с теми, кто имеет хорошие счета в банках - над этим тоже надо подумать", - сказал он. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На этом фоне кредитные организации сделали более щедрыми предложения по своим сберегательным программам. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

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Путин о борьбе с инфляцией Путин о борьбе с инфляцией 2024-12-04T17:46 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ипотека, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)