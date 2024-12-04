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Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:41 04.12.2024 (обновлено: 17:33 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987350157.html
Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией
Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 04.12.2024
Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией
Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:41
2024-12-04T17:33
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России", - сказал Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что пока инфляция в РФ находится на достаточно высоком уровне - 8,8% в годовом выражении.Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией

Путин призвал с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
"Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России", - сказал Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".
Он отметил, что пока инфляция в РФ находится на достаточно высоком уровне - 8,8% в годовом выражении.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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