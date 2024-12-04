Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией
Путин призвал с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
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"Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России", - сказал Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".
Он отметил, что пока инфляция в РФ находится на достаточно высоком уровне - 8,8% в годовом выражении.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
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