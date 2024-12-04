https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987350157.html

Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией

Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 04.12.2024

Путин призвал не допускать перегибов в борьбе с инфляцией

Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:41

2024-12-04T15:41

2024-12-04T17:33

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допускать перегибов, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России", - сказал Путин на пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".Он отметил, что пока инфляция в РФ находится на достаточно высоком уровне - 8,8% в годовом выражении.Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о борьбе с инфляцией Путин о борьбе с инфляцией 2024-12-04T15:41 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин