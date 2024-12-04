https://ria.ru/20241204/herson-1987393836.html

В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 04.12.2024

В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:29

2024-12-04T18:29

2024-12-04T18:29

специальная военная операция на украине

херсон

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россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241204/svo-1987283491.html

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