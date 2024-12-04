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В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 04.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:29
2024-12-04T18:29
2024-12-04T18:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне