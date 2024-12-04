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В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 04.12.2024 (обновлено: 11:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/herson-1987257406.html
В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры
В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 04.12.2024
В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава местной военной администрации Роман... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:16
2024-12-04T11:01
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
в мире
жкх
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава местной военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. Какой именно это был объект, он не уточнил. По словам назначенного Киевом главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждена вышка сотовой связи. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986465797.html
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херсон, херсонская область , в мире, жкх
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , В мире, ЖКХ
В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры

Глава ГВА Мрочко заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава местной военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.
Какой именно это был объект, он не уточнил. По словам назначенного Киевом главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждена вышка сотовой связи.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВ миреЖКХ
 
 
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