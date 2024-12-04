https://ria.ru/20241204/gvatemala-1987216512.html

Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы

Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы - РИА Новости, 04.12.2024

Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы

Правительство и президент Гватемалы Бернардо Аревало принесли извинения родным похищенной агентами государства и пропавшей в 1980 году поэтессы, феминистки и... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:34

2024-12-04T02:34

2024-12-04T02:34

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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Правительство и президент Гватемалы Бернардо Аревало принесли извинения родным похищенной агентами государства и пропавшей в 1980 году поэтессы, феминистки и правозащитницы Марии Алаиде Фоппы Фальи, сообщает радиостанция TGW. "Это добровольный акт государства, которое понимает, что, знать свою историю и признавать ошибки - значит, позволить себе двигаться к истине, возможности справедливого будущего, равенству и гармонии. Сегодня утром мы вспоминаем Алаиде Фоппу, чтобы он извиниться перед её семьей за насилие, которое государство, агенты государства совершили против нее и человека, её сопровождавшего. Это важно не только потому, что позволяет нам спасти память и фигуру интеллектуала, академическую карьеру, выдающуюся творческую карьеру Алаиде Фоппы. И это, как уже было сказано сегодня, позволяет нам спасти поколение интеллектуалов, приверженных возможности лучшего будущего. Это позволяет нам спасти всех женщин, ставших жертвами насилия в разных обстоятельствах", - заявил Аревало в ходе церемонии, запись которой опубликовала в своем блоге радиостанция TGW. Фоппа, имевшая корни в Гватемале и Аргентине, проживала в изгнании в Мексике со своим супругом, основателем Лейбористской партии Гватемалы Альфредо Солорсано. В декабре 1980 года она приехала в Гватемалу для продления паспорта и была похищена вооруженными людьми вместе с автомобилем и водителем. Поэтесса и активистка бесследно исчезла, ее останки до сих пор не были найдены. События произошли в разгар вооруженного конфликта в Гватемале 1980-1996 годов, в результате которого, по данным правозащитных организаций, более 200 тысяч человек погибли и 50 тысяч пропали без вести. Действующий президент Гватемалы Бернардо Аревало связан с Фоппой семейными узами - поэтесса до своего брака с Солорсано родила в 1945 году ребенка от президента Хуана Хосе Аревало, отца действующего главы государства. Хулио Солорсано Фоппа, единокровный брат президента, проживает сейчас в Гватемале и является директором программ по восстановлению исторической памяти о вооруженном конфликте 1960-1996 годов Мемориала согласия.

https://ria.ru/20230405/pokhischenie-1863058043.html

https://ria.ru/20241105/meksika-1982026927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гватемала (республика), аргентина, мексика, бернардо аревало