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Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы - РИА Новости, 04.12.2024
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02:34 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/gvatemala-1987216512.html
Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы
Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы - РИА Новости, 04.12.2024
Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы
Правительство и президент Гватемалы Бернардо Аревало принесли извинения родным похищенной агентами государства и пропавшей в 1980 году поэтессы, феминистки и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T02:34
2024-12-04T02:34
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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Правительство и президент Гватемалы Бернардо Аревало принесли извинения родным похищенной агентами государства и пропавшей в 1980 году поэтессы, феминистки и правозащитницы Марии Алаиде Фоппы Фальи, сообщает радиостанция TGW. "Это добровольный акт государства, которое понимает, что, знать свою историю и признавать ошибки - значит, позволить себе двигаться к истине, возможности справедливого будущего, равенству и гармонии. Сегодня утром мы вспоминаем Алаиде Фоппу, чтобы он извиниться перед её семьей за насилие, которое государство, агенты государства совершили против нее и человека, её сопровождавшего. Это важно не только потому, что позволяет нам спасти память и фигуру интеллектуала, академическую карьеру, выдающуюся творческую карьеру Алаиде Фоппы. И это, как уже было сказано сегодня, позволяет нам спасти поколение интеллектуалов, приверженных возможности лучшего будущего. Это позволяет нам спасти всех женщин, ставших жертвами насилия в разных обстоятельствах", - заявил Аревало в ходе церемонии, запись которой опубликовала в своем блоге радиостанция TGW. Фоппа, имевшая корни в Гватемале и Аргентине, проживала в изгнании в Мексике со своим супругом, основателем Лейбористской партии Гватемалы Альфредо Солорсано. В декабре 1980 года она приехала в Гватемалу для продления паспорта и была похищена вооруженными людьми вместе с автомобилем и водителем. Поэтесса и активистка бесследно исчезла, ее останки до сих пор не были найдены. События произошли в разгар вооруженного конфликта в Гватемале 1980-1996 годов, в результате которого, по данным правозащитных организаций, более 200 тысяч человек погибли и 50 тысяч пропали без вести. Действующий президент Гватемалы Бернардо Аревало связан с Фоппой семейными узами - поэтесса до своего брака с Солорсано родила в 1945 году ребенка от президента Хуана Хосе Аревало, отца действующего главы государства. Хулио Солорсано Фоппа, единокровный брат президента, проживает сейчас в Гватемале и является директором программ по восстановлению исторической памяти о вооруженном конфликте 1960-1996 годов Мемориала согласия.
https://ria.ru/20230405/pokhischenie-1863058043.html
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в мире, гватемала (республика), аргентина, мексика, бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Аргентина, Мексика, Бернардо Аревало
Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы

Правительство и президент Гватемалы извинились перед семьей Алаиде Фоппы Фальи

© РИА Новости / В. Дунаев | Перейти в медиабанкГватемала
Гватемала - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / В. Дунаев
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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Правительство и президент Гватемалы Бернардо Аревало принесли извинения родным похищенной агентами государства и пропавшей в 1980 году поэтессы, феминистки и правозащитницы Марии Алаиде Фоппы Фальи, сообщает радиостанция TGW.
"Это добровольный акт государства, которое понимает, что, знать свою историю и признавать ошибки - значит, позволить себе двигаться к истине, возможности справедливого будущего, равенству и гармонии. Сегодня утром мы вспоминаем Алаиде Фоппу, чтобы он извиниться перед её семьей за насилие, которое государство, агенты государства совершили против нее и человека, её сопровождавшего. Это важно не только потому, что позволяет нам спасти память и фигуру интеллектуала, академическую карьеру, выдающуюся творческую карьеру Алаиде Фоппы. И это, как уже было сказано сегодня, позволяет нам спасти поколение интеллектуалов, приверженных возможности лучшего будущего. Это позволяет нам спасти всех женщин, ставших жертвами насилия в разных обстоятельствах", - заявил Аревало в ходе церемонии, запись которой опубликовала в своем блоге радиостанция TGW.
Полиция города Монтеррей - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
На востоке Мексики вооруженные люди похитили журналиста
5 апреля 2023, 02:22
Фоппа, имевшая корни в Гватемале и Аргентине, проживала в изгнании в Мексике со своим супругом, основателем Лейбористской партии Гватемалы Альфредо Солорсано. В декабре 1980 года она приехала в Гватемалу для продления паспорта и была похищена вооруженными людьми вместе с автомобилем и водителем. Поэтесса и активистка бесследно исчезла, ее останки до сих пор не были найдены. События произошли в разгар вооруженного конфликта в Гватемале 1980-1996 годов, в результате которого, по данным правозащитных организаций, более 200 тысяч человек погибли и 50 тысяч пропали без вести.
Действующий президент Гватемалы Бернардо Аревало связан с Фоппой семейными узами - поэтесса до своего брака с Солорсано родила в 1945 году ребенка от президента Хуана Хосе Аревало, отца действующего главы государства. Хулио Солорсано Фоппа, единокровный брат президента, проживает сейчас в Гватемале и является директором программ по восстановлению исторической памяти о вооруженном конфликте 1960-1996 годов Мемориала согласия.
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ
5 ноября, 20:08
 
В миреГватемала (республика)АргентинаМексикаБернардо Аревало
 
 
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