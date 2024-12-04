https://ria.ru/20241204/gruziya-1987409514.html

МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции

МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции - РИА Новости, 04.12.2024

МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции

МВД Грузии сообщает в среду, что в ходе обысков в офисах оппозиционных партий и организаций в рамках расследования уголовного дела были изъяты пиротехника,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:56

2024-12-04T19:56

2024-12-04T19:56

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. МВД Грузии сообщает в среду, что в ходе обысков в офисах оппозиционных партий и организаций в рамках расследования уголовного дела были изъяты пиротехника, "коктейли Молотова", разные растворы и оборудование. "В связи с чрезвычайной необходимостью были проведены обыски в личных и жилых домах 6 человек. На основании постановления судьи проводятся следственные действия в офисах движения "Джиути", партии "Дроа" и партии "Гирчи", а также молодежном офисе партии "Единое национальное движение"… В результате обыска офисов в качестве доказательств были изъяты: каски, пневматическое оружие, большое количество пиротехники, электрооборудования, компьютерная техника, "коктейли Молотова", краски, различные виды растворов", - говорится в заявлении МВД. МВД Грузии ранее в среду сообщало, что по итогам обысков в офисах оппозиционных партий по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в групповом насилии были задержаны семь человек. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241204/oppozitsiya-1987367778.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024