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МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции
МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции - РИА Новости, 04.12.2024
МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции
МВД Грузии сообщает в среду, что в ходе обысков в офисах оппозиционных партий и организаций в рамках расследования уголовного дела были изъяты пиротехника,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:56
2024-12-04T19:56
2024-12-04T19:56
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. МВД Грузии сообщает в среду, что в ходе обысков в офисах оппозиционных партий и организаций в рамках расследования уголовного дела были изъяты пиротехника, "коктейли Молотова", разные растворы и оборудование. "В связи с чрезвычайной необходимостью были проведены обыски в личных и жилых домах 6 человек. На основании постановления судьи проводятся следственные действия в офисах движения "Джиути", партии "Дроа" и партии "Гирчи", а также молодежном офисе партии "Единое национальное движение"… В результате обыска офисов в качестве доказательств были изъяты: каски, пневматическое оружие, большое количество пиротехники, электрооборудования, компьютерная техника, "коктейли Молотова", краски, различные виды растворов", - говорится в заявлении МВД. МВД Грузии ранее в среду сообщало, что по итогам обысков в офисах оппозиционных партий по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в групповом насилии были задержаны семь человек. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241204/oppozitsiya-1987367778.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Единое национальное движение, Парламентские выборы в Грузии — 2024
МВД Грузии сообщило об изъятии пиротехники в офисах оппозиции
МВД Грузии изъяло пиротехнику и "коктейли Молотова" у оппозиции