Рейтинг@Mail.ru
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987406515.html
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси
Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:32
2024-12-04T19:32
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987243906_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e2717b1e1c12462240fb686796d4665d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства. "Более 150 сотрудников МВД пострадали на акциях протеста в Тбилиси", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во время акций протеста также была серьезна повреждена инфраструктура города, в том числе та, которая находится во владении мэрии. Ранее в среду министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста, которая прошла во вторник в Тбилиси, по данным минздрава страны в больницы были доставлены 15 граждан, в том числе 3 журналиста и один правоохранитель. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987374766.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987243906_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cad2da961395159bdcd30a91054c3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси

МВД: более 150 сотрудников полиции пострадали на акциях протеста в Тбилиси

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства.
"Более 150 сотрудников МВД пострадали на акциях протеста в Тбилиси", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Цветная революция": слова генсека НАТО о Грузии вызвали гнев на Западе
Вчера, 17:01
По данным ведомства, во время акций протеста также была серьезна повреждена инфраструктура города, в том числе та, которая находится во владении мэрии.
Ранее в среду министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста, которая прошла во вторник в Тбилиси, по данным минздрава страны в больницы были доставлены 15 граждан, в том числе 3 журналиста и один правоохранитель.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала