https://ria.ru/20241204/gruziya-1987406515.html
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси
Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:32
2024-12-04T19:32
2024-12-04T19:32
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987243906_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e2717b1e1c12462240fb686796d4665d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства. "Более 150 сотрудников МВД пострадали на акциях протеста в Тбилиси", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во время акций протеста также была серьезна повреждена инфраструктура города, в том числе та, которая находится во владении мэрии. Ранее в среду министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста, которая прошла во вторник в Тбилиси, по данным минздрава страны в больницы были доставлены 15 граждан, в том числе 3 журналиста и один правоохранитель. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987374766.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987243906_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cad2da961395159bdcd30a91054c3a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси
МВД: более 150 сотрудников полиции пострадали на акциях протеста в Тбилиси