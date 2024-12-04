https://ria.ru/20241204/gruziya-1987406515.html

МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024

МВД Грузии сообщило о сотрудниках, пострадавших на протестах в Тбилиси

Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:32

2024-12-04T19:32

2024-12-04T19:32

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе акций протеста в Тбилиси, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства. "Более 150 сотрудников МВД пострадали на акциях протеста в Тбилиси", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во время акций протеста также была серьезна повреждена инфраструктура города, в том числе та, которая находится во владении мэрии. Ранее в среду министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста, которая прошла во вторник в Тбилиси, по данным минздрава страны в больницы были доставлены 15 граждан, в том числе 3 журналиста и один правоохранитель. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987374766.html

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024