https://ria.ru/20241204/gruziya-1987399368.html

В Тбилиси у здания парламента вновь собрались сторонники оппозиции

В Тбилиси у здания парламента вновь собрались сторонники оппозиции - РИА Новости, 04.12.2024

В Тбилиси у здания парламента вновь собрались сторонники оппозиции

Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции вновь собрались в среду у здания парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:36

2024-12-04T18:36

2024-12-04T18:36

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ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции вновь собрались в среду у здания парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. Полиция перекрыла движение по улице Гии Чантурия, находящейся рядом с парламентом. При этом движение автомобилей на проспекте Руставели не перекрыто. По сообщениям местных телекомпаний, часть оппозиционеров также собрались у офисов оппозиционных партий, где полиция проводит обыски, и у участков полиции, куда были доставлены задержанные оппозиционеры, в частности, лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Ранее в среду министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста, которая прошла во вторник в Тбилиси, по данным минздрава страны в больницы были доставлены 15 граждан, в том числе 3 журналиста и один правоохранитель. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241203/gruziya-1987103585.html

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024