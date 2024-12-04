https://ria.ru/20241204/gruziya-1987374766.html

"Цветная революция": слова генсека НАТО о Грузии вызвали гнев на Западе

"Цветная революция": слова генсека НАТО о Грузии вызвали гнев на Западе - РИА Новости, 04.12.2024

"Цветная революция": слова генсека НАТО о Грузии вызвали гнев на Западе

Генсек НАТО Марк Рютте склоняет грузинское общество к революции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:01

2024-12-04T17:01

2024-12-04T17:01

в мире

грузия

нато

марк рютте

тбилиси

ираклий кобахидзе

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте склоняет грузинское общество к революции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на слова Рютте о том, что члены альянса призывают правительство Грузии отказаться от действий, якобы подрывающих демократию."Оборонительный альянс" теперь призывает к цветной революции в Грузии", — написал Боуз.По словам журналиста, НАТО подавляет демократию в республике и вместе с ЕС отвергают волю грузинского народа.Массовые протесты начались в Тбилиси после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987327385.html

https://ria.ru/20241204/zapad-1987323135.html

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в мире, грузия, нато, марк рютте, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024