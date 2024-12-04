https://ria.ru/20241204/gruziya-1987327385.html

Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова

Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024

Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова

Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:18

2024-12-04T14:18

2024-12-04T14:19

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Что касается дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, москва, тбилиси, мария захарова, россия