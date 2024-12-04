https://ria.ru/20241204/gruziya-1987327385.html
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова
Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:18
2024-12-04T14:18
2024-12-04T14:19
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Что касается дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - сказала Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, москва, тбилиси, мария захарова, россия
В мире, Грузия, Москва, Тбилиси, Мария Захарова, Россия
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова
Захарова: Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией