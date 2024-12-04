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Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
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14:18 04.12.2024 (обновлено: 14:19 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987327385.html
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова
Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:18
2024-12-04T14:19
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Что касается дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - сказала Захарова.
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в мире, грузия, москва, тбилиси, мария захарова, россия
В мире, Грузия, Москва, Тбилиси, Мария Захарова, Россия
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявила Захарова

Захарова: Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва готова идти по пути нормализации отношений с Грузией насколько, насколько к этому готовы идти в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Что касается дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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