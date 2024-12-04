https://ria.ru/20241204/gruziya-1987321512.html

Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам

Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам - РИА Новости, 04.12.2024

Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам

Надо быть человеком без ума или без сердца, чтобы призывать детей и школьников к участию в протестах, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:06

2024-12-04T14:06

2024-12-04T14:06

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саломе зурабишвили

мария захарова

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Надо быть человеком без ума или без сердца, чтобы призывать детей и школьников к участию в протестах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к школьникам присоединиться к протестам. "Что касается поощрений к беспорядкам, антиконституционным действиям и призывам к детям участвовать в них, вы знаете, я, честно говоря, себе не представляю, как взрослый человек, официальное ли лицо, частное ли лицо, но взрослый человек, который заявил, что дело его жизни - забота о людях, может призывать детей, школьников, а именно к ним было обращено это заявление - выходить на улицы, потому что настал их черёд для протестов. Я не знаю, это надо быть либо человеком без ума, либо человеком без сердца, возможно редчайшее сочетание и без ума и без сердца, я таких людей не видела", - сказала она. Она добавила, что полномочия Зурабишвили как президента истекают через полторы недели, и Россия исходит из того, что правовую оценку её деятельности должны давать компетентные органы Грузии. "На мой взгляд, эта ситуация как лакмусовая бумажка проявила всё лицемерие и все двойные стандарты того же самого Запада при оценке различных событий в той или иной стране: внутриполитических событий, электоральных циклов, принятия каких-либо важных законов, законопроектов, вот эта ситуация высветила то, что у Запада нет никакого стандарта, кроме одного, того самого, который они и называют правилом, на котором и хотя построить мир - правилом и стандартом того, что только они обладают полномочиями судить о делах других, а другим они в этом отказали", - заключила Захарова. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, мария захарова, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024