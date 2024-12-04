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Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам - РИА Новости, 04.12.2024
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14:06 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987321512.html
Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам
Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам - РИА Новости, 04.12.2024
Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам
Надо быть человеком без ума или без сердца, чтобы призывать детей и школьников к участию в протестах, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:06
2024-12-04T14:06
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
мария захарова
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Надо быть человеком без ума или без сердца, чтобы призывать детей и школьников к участию в протестах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к школьникам присоединиться к протестам. "Что касается поощрений к беспорядкам, антиконституционным действиям и призывам к детям участвовать в них, вы знаете, я, честно говоря, себе не представляю, как взрослый человек, официальное ли лицо, частное ли лицо, но взрослый человек, который заявил, что дело его жизни - забота о людях, может призывать детей, школьников, а именно к ним было обращено это заявление - выходить на улицы, потому что настал их черёд для протестов. Я не знаю, это надо быть либо человеком без ума, либо человеком без сердца, возможно редчайшее сочетание и без ума и без сердца, я таких людей не видела", - сказала она. Она добавила, что полномочия Зурабишвили как президента истекают через полторы недели, и Россия исходит из того, что правовую оценку её деятельности должны давать компетентные органы Грузии. "На мой взгляд, эта ситуация как лакмусовая бумажка проявила всё лицемерие и все двойные стандарты того же самого Запада при оценке различных событий в той или иной стране: внутриполитических событий, электоральных циклов, принятия каких-либо важных законов, законопроектов, вот эта ситуация высветила то, что у Запада нет никакого стандарта, кроме одного, того самого, который они и называют правилом, на котором и хотя построить мир - правилом и стандартом того, что только они обладают полномочиями судить о делах других, а другим они в этом отказали", - заключила Захарова. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, мария захарова, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Мария Захарова, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам

Захарова: надо быть без ума или без сердца, чтобы призывать детей на протесты

© Diego FedeleПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Diego Fedele
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Надо быть человеком без ума или без сердца, чтобы призывать детей и школьников к участию в протестах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к школьникам присоединиться к протестам.
"Что касается поощрений к беспорядкам, антиконституционным действиям и призывам к детям участвовать в них, вы знаете, я, честно говоря, себе не представляю, как взрослый человек, официальное ли лицо, частное ли лицо, но взрослый человек, который заявил, что дело его жизни - забота о людях, может призывать детей, школьников, а именно к ним было обращено это заявление - выходить на улицы, потому что настал их черёд для протестов. Я не знаю, это надо быть либо человеком без ума, либо человеком без сердца, возможно редчайшее сочетание и без ума и без сердца, я таких людей не видела", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Она добавила, что полномочия Зурабишвили как президента истекают через полторы недели, и Россия исходит из того, что правовую оценку её деятельности должны давать компетентные органы Грузии.
"На мой взгляд, эта ситуация как лакмусовая бумажка проявила всё лицемерие и все двойные стандарты того же самого Запада при оценке различных событий в той или иной стране: внутриполитических событий, электоральных циклов, принятия каких-либо важных законов, законопроектов, вот эта ситуация высветила то, что у Запада нет никакого стандарта, кроме одного, того самого, который они и называют правилом, на котором и хотя построить мир - правилом и стандартом того, что только они обладают полномочиями судить о делах других, а другим они в этом отказали", - заключила Захарова.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Как прошла акция протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 10

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиМария ЗахароваОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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