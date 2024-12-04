https://ria.ru/20241204/gruziya-1987232113.html

Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии

Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии - РИА Новости, 04.12.2024

Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии

По данным комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, с декабря к протестам в Грузии подключились... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:55

2024-12-04T07:55

2024-12-04T07:55

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По данным комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, с декабря к протестам в Грузии подключились западные фонды и центры, созданные для контроля российских иноагентов, чтобы с их помощью помогать перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии. "По имеющимся в распоряжении Комиссии данным, с начала декабря к организации протестов в Грузии подключились хорошо нам знакомые западные фонды и центры, изначально созданные в 2022 году для контроля лояльных им российских релокантов - сбежавших иноагентов, экстремистов и предателей. С начала СВО эти ресурсные центры помогали перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций", - приводятся слова Пискарева. Парламентарий добавил, что ранее комиссия сообщала о том, что, обладая на территории Грузии необходимой материально-технической базой, они (западные центры - ред.) обучали российских граждан навыкам управления толпой в ходе уличных погромов, готовили актив для раскачивания ситуации в России, а теперь, чтобы их подопечные не простаивали, бросили их на поддержку "захлёбывающемуся грузинскому "майдану". "В условиях радикализации толпы западных кураторов не интересует дальнейшая судьба этих молодых людей. Их используют как расходный материал. Что ж, такова участь всех предателей", - заключил он.

https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html

https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, василий пискарев, госдума рф, протесты в грузии — 2024