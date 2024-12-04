Рейтинг@Mail.ru
Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987232113.html
Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии
Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии - РИА Новости, 04.12.2024
Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии
По данным комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, с декабря к протестам в Грузии подключились... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:55
2024-12-04T07:55
в мире
грузия
россия
василий пискарев
госдума рф
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987026472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c7c5b4b1de6d7f8fe3f0db179bb4896.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По данным комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, с декабря к протестам в Грузии подключились западные фонды и центры, созданные для контроля российских иноагентов, чтобы с их помощью помогать перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии. "По имеющимся в распоряжении Комиссии данным, с начала декабря к организации протестов в Грузии подключились хорошо нам знакомые западные фонды и центры, изначально созданные в 2022 году для контроля лояльных им российских релокантов - сбежавших иноагентов, экстремистов и предателей. С начала СВО эти ресурсные центры помогали перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций", - приводятся слова Пискарева. Парламентарий добавил, что ранее комиссия сообщала о том, что, обладая на территории Грузии необходимой материально-технической базой, они (западные центры - ред.) обучали российских граждан навыкам управления толпой в ходе уличных погромов, готовили актив для раскачивания ситуации в России, а теперь, чтобы их подопечные не простаивали, бросили их на поддержку "захлёбывающемуся грузинскому "майдану". "В условиях радикализации толпы западных кураторов не интересует дальнейшая судьба этих молодых людей. Их используют как расходный материал. Что ж, такова участь всех предателей", - заключил он.
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987026472_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d5869eac5e874ff58475d7d476ec171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, василий пискарев, госдума рф, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Протесты в Грузии — 2024
Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии

Депутат Пискарев: к протестам в Грузии присоединились западные фонды и центры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По данным комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, с декабря к протестам в Грузии подключились западные фонды и центры, созданные для контроля российских иноагентов, чтобы с их помощью помогать перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
"По имеющимся в распоряжении Комиссии данным, с начала декабря к организации протестов в Грузии подключились хорошо нам знакомые западные фонды и центры, изначально созданные в 2022 году для контроля лояльных им российских релокантов - сбежавших иноагентов, экстремистов и предателей. С начала СВО эти ресурсные центры помогали перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций", - приводятся слова Пискарева.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием
Вчера, 05:33
Парламентарий добавил, что ранее комиссия сообщала о том, что, обладая на территории Грузии необходимой материально-технической базой, они (западные центры - ред.) обучали российских граждан навыкам управления толпой в ходе уличных погромов, готовили актив для раскачивания ситуации в России, а теперь, чтобы их подопечные не простаивали, бросили их на поддержку "захлёбывающемуся грузинскому "майдану".
"В условиях радикализации толпы западных кураторов не интересует дальнейшая судьба этих молодых людей. Их используют как расходный материал. Что ж, такова участь всех предателей", - заключил он.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием
Вчера, 05:33
 
В миреГрузияРоссияВасилий ПискаревГосдума РФПротесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала