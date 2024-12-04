https://ria.ru/20241204/grechka-1987222648.html
Гречка стала самым дешевеющим продуктом в регионах России
Гречка стала самым дешевеющим продуктом в регионах России - РИА Новости, 04.12.2024
Гречка стала самым дешевеющим продуктом в регионах России
Гречка в октябре стала самым дешевеющим продуктом в России - цены на нее за год снизились в 33 регионах, следует из анализа РИА Новости данных Единой... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:01
2024-12-04T05:01
2024-12-04T05:01
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гречка в октябре стала самым дешевеющим продуктом в России - цены на нее за год снизились в 33 регионах, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Цены на гречку снижались быстрее, чем на другие продукты, в 33 российских регионах. Наиболее сильный спад зафиксирован в Омской области (-22%), Бурятии (-21%), Забайкальском крае (-20%), Севастополе и Тыве (по -19%). В 18 регионах сильнее всего уменьшились цены на курицу, наиболее заметно в Пензенской области (-21%), Нижегородской области и Марий Эл (-18%), Самарской и Ростовской областях (-17%). Тройку лидеров по снижению цен замыкают мороженые кальмары, стоимость которых уменьшилась заметнее, чем на другие продукты, в 13 регионах, включая Тамбовскую область (-25%), Крым (-23%), Алтай и Чувашию (-20%), а также Ивановскую область (-19%). В Калининградской и Мурманской областях, Хабаровском крае и Ингушетии самым подешевевшим продуктом в октябре была жевательная резинка, в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Кабардино-Балкарии и на Камчатке - черный чай. В Москве сильнее всего подешевели макароны. Вместе с тем самым подорожавшим продуктом стал картофель - цены на него в годовом выражении росли быстрее, чем на другие продукты, в 54 российских субъектах. Сильнее всего они выросли в Липецкой и Воронежской областях (в 2,5 раза), Смоленской области (в 2,4 раза), Брянской области (2,3 раза), Тульской и Белгородской областях (в два раза). На втором месте расположилась красная икра, стоимость которой в годовом выражении выросла сильнее всего в семи регионах - Владимирской, Курганской, Омской и Оренбургской областях, Камчатском и Пермском краях, а также в Башкирии. Далее следует сливочное масло, которое стало самым подорожавшим продуктом в шести регионах (Иркутская и Свердловская области, республики Алтай и Марий Эл, Алтайский край и ЯНАО). Цены на шоколад росли быстрее всего в пяти регионах (Вологодская и Магаданская области, Приморский и Хабаровский края, Якутия). В Калининградской области, Коми и Хакасии самым подорожавшим продуктом стала капуста, а в Адыгее, Амурской и Тюменской областях - оливковое масло. На Сахалине и в Забайкальском крае сильнее всего подорожало молоко, на Чукотке - свежая зелень, в Ханты-Мансийском автономном округе - какао, в Бурятии - соль, в Ненецком автономном округе - мясные субпродукты, в Еврейской автономной области - кексы.
https://ria.ru/20241007/grechka-1582650059.html
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россия, продукты, цены, гречка, статистика, регионы
Россия, Продукты, Цены, гречка, Статистика, Регионы
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гречка в октябре стала самым дешевеющим продуктом в России - цены на нее за год снизились в 33 регионах, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Цены на гречку снижались быстрее, чем на другие продукты, в 33 российских регионах. Наиболее сильный спад зафиксирован в Омской области (-22%), Бурятии (-21%), Забайкальском крае (-20%), Севастополе и Тыве (по -19%).
В 18 регионах сильнее всего уменьшились цены на курицу, наиболее заметно в Пензенской области (-21%), Нижегородской области и Марий Эл (-18%), Самарской и Ростовской областях (-17%). Тройку лидеров по снижению цен замыкают мороженые кальмары, стоимость которых уменьшилась заметнее, чем на другие продукты, в 13 регионах, включая Тамбовскую область (-25%), Крым (-23%), Алтай и Чувашию (-20%), а также Ивановскую область (-19%).
В Калининградской и Мурманской областях, Хабаровском крае и Ингушетии самым подешевевшим продуктом в октябре была жевательная резинка, в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Кабардино-Балкарии и на Камчатке - черный чай. В Москве сильнее всего подешевели макароны.
Вместе с тем самым подорожавшим продуктом стал картофель - цены на него в годовом выражении росли быстрее, чем на другие продукты, в 54 российских субъектах. Сильнее всего они выросли в Липецкой и Воронежской областях (в 2,5 раза), Смоленской области (в 2,4 раза), Брянской области (2,3 раза), Тульской и Белгородской областях (в два раза).
На втором месте расположилась красная икра, стоимость которой в годовом выражении выросла сильнее всего в семи регионах - Владимирской, Курганской, Омской и Оренбургской областях, Камчатском и Пермском краях, а также в Башкирии. Далее следует сливочное масло, которое стало самым подорожавшим продуктом в шести регионах (Иркутская и Свердловская области, республики Алтай и Марий Эл, Алтайский край и ЯНАО). Цены на шоколад росли быстрее всего в пяти регионах (Вологодская и Магаданская области, Приморский и Хабаровский края, Якутия).
В Калининградской области, Коми и Хакасии самым подорожавшим продуктом стала капуста, а в Адыгее, Амурской и Тюменской областях - оливковое масло. На Сахалине и в Забайкальском крае сильнее всего подорожало молоко, на Чукотке - свежая зелень, в Ханты-Мансийском автономном округе - какао, в Бурятии - соль, в Ненецком автономном округе - мясные субпродукты, в Еврейской автономной области - кексы.