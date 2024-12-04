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На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур - РИА Новости, 04.12.2024
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11:43 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/granitsa-1987272183.html
На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур
На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур - РИА Новости, 04.12.2024
На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур
Очередь на въезд из Белоруссии в Евросоюз составляет 2,6 тысячи фур, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:43
2024-12-04T11:43
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Очередь на въезд из Белоруссии в Евросоюз составляет 2,6 тысячи фур, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. "Около 2600 фур фиксируется на въезд в ЕС. Перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") 990 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что контрольные службы там за сутки оформили 65% транспорта от нормы. Перед литовскими пунктами пропуска установлено около 1080 грузовиков. По заявлению белорусских пограничников, меньше всего фур за сутки прошло через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог") — 8% от нормы. "Сотрудники пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") пропустили в Литву 31% большегрузов. Перед латвийским пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") на въезд в ЕС фиксируется 480 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто", - передает пограничный комитет. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
https://ria.ru/20241119/litva-1984650546.html
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в мире, белоруссия, литва, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Польша, Евросоюз
На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур

Очередь на въезд из Белоруссии в ЕС составляет 2,6 тысячи фур

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Очередь на въезд из Белоруссии в Евросоюз составляет 2,6 тысячи фур, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Около 2600 фур фиксируется на въезд в ЕС. Перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") 990 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
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Литва остановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией
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Отмечается, что контрольные службы там за сутки оформили 65% транспорта от нормы. Перед литовскими пунктами пропуска установлено около 1080 грузовиков. По заявлению белорусских пограничников, меньше всего фур за сутки прошло через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог") — 8% от нормы.
"Сотрудники пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") пропустили в Литву 31% большегрузов. Перед латвийским пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") на въезд в ЕС фиксируется 480 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто", - передает пограничный комитет.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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