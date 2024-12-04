https://ria.ru/20241204/granitsa-1987272183.html

На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур

На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур - РИА Новости, 04.12.2024

На въезд из Белоруссии в ЕС образовалась очередь из более, чем 2000 фур

Очередь на въезд из Белоруссии в Евросоюз составляет 2,6 тысячи фур, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:43

2024-12-04T11:43

2024-12-04T11:43

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Очередь на въезд из Белоруссии в Евросоюз составляет 2,6 тысячи фур, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. "Около 2600 фур фиксируется на въезд в ЕС. Перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") 990 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что контрольные службы там за сутки оформили 65% транспорта от нормы. Перед литовскими пунктами пропуска установлено около 1080 грузовиков. По заявлению белорусских пограничников, меньше всего фур за сутки прошло через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог") — 8% от нормы. "Сотрудники пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") пропустили в Литву 31% большегрузов. Перед латвийским пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") на въезд в ЕС фиксируется 480 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто", - передает пограничный комитет. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

https://ria.ru/20241119/litva-1984650546.html

https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981952784.html

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в мире, белоруссия, литва, польша, евросоюз