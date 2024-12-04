https://ria.ru/20241204/gosuslugi-1987334008.html
"Госуслуги" изменили содержание SMS для входа в целях защиты от мошенников
"Госуслуги" изменили содержание SMS для входа в целях защиты от мошенников - РИА Новости, 04.12.2024
"Госуслуги" изменили содержание SMS для входа в целях защиты от мошенников
В СМС-сообщении для входа в аккаунт на "Госуслугах" теперь добавлено предложение, предостерегающее от передачи кода мошенникам, информирует управление по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:46
2024-12-04T14:46
2024-12-04T14:46
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В СМС-сообщении для входа в аккаунт на "Госуслугах" теперь добавлено предложение, предостерегающее от передачи кода мошенникам, информирует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Портал "Госуслуги" внес важное изменение в СМС-сообщение с кодом, которое приходит при входе в аккаунт – появилась подпись: "Его (код) спрашивают ТОЛЬКО мошенники", - говорится в Telegram-канале управления. Изменение направлено на то, чтобы уберечь доверчивых граждан от схем мошенников, пояснили в ведомстве.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
"Госуслуги" изменили содержание SMS для входа в целях защиты от мошенников
"Госуслуги" дополнили содержание SMS для входа в целях защиты от мошенников