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В Германии раскритиковали продление выплат украинским беженцам - РИА Новости, 04.12.2024
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https://ria.ru/20241204/germanija-1987396029.html
В Германии раскритиковали продление выплат украинским беженцам
В Германии раскритиковали продление выплат украинским беженцам - РИА Новости, 04.12.2024
В Германии раскритиковали продление выплат украинским беженцам
Принятое в ФРГ решение о продлении выплат украинским беженцам до 2026 года безответственно, заявил депутат бундестага от правой партии Альтернатива для Германии РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:57
2024-12-04T18:57
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в мире
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Принятое в ФРГ решение о продлении выплат украинским беженцам до 2026 года безответственно, заявил депутат бундестага от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Рене Шпрингер. Как сообщается в заявлении Шпрингера на сайте фракции АдГ в бундестаге, бундесрат одобрил два нормативных документа, которые предусматривают продление "защищенного статуса" украинских беженцев до 4 марта 2026 года. "Почти без шума бундесрат и министерство внутренних дел приняли решение о том, что украинцам еще год будут предоставлять бюджетное содержание в нашей стране. И это несмотря на то, что конец войны все ближе. Эти решения означают, что миллиардные суммы из немецких налогов снова будут выплачены гражданам Украины, хотя всего несколько недель назад бюджетный кризис привел к распаду светофорной (правящей – ред.) коалиции", - сказал политик. Шпрингер считает, что сэкономленные таким образом средства нужно сравнить с затратами на содержание украинцев на протяжении еще одного года. "То, что власти со всей серьезностью выступают за это на том основании, что они хотят разгрузить администрацию и избежать рассмотрения каждого случая по отдельности, переходит все границы", - добавил он. По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице. Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача пособий прибывшим украинцам.
https://ria.ru/20241127/germanija-1986000859.html
https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html
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в мире, германия, беженцы, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Беженцы, Украина
В Германии раскритиковали продление выплат украинским беженцам

Депутат Шпрингер раскритиковал решение ФРГ продлить выплаты беженцам с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Принятое в ФРГ решение о продлении выплат украинским беженцам до 2026 года безответственно, заявил депутат бундестага от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Рене Шпрингер.
Как сообщается в заявлении Шпрингера на сайте фракции АдГ в бундестаге, бундесрат одобрил два нормативных документа, которые предусматривают продление "защищенного статуса" украинских беженцев до 4 марта 2026 года.
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"Почти без шума бундесрат и министерство внутренних дел приняли решение о том, что украинцам еще год будут предоставлять бюджетное содержание в нашей стране. И это несмотря на то, что конец войны все ближе. Эти решения означают, что миллиардные суммы из немецких налогов снова будут выплачены гражданам Украины, хотя всего несколько недель назад бюджетный кризис привел к распаду светофорной (правящей – ред.) коалиции", - сказал политик.
Шпрингер считает, что сэкономленные таким образом средства нужно сравнить с затратами на содержание украинцев на протяжении еще одного года.
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"То, что власти со всей серьезностью выступают за это на том основании, что они хотят разгрузить администрацию и избежать рассмотрения каждого случая по отдельности, переходит все границы", - добавил он.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача пособий прибывшим украинцам.
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