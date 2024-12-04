В Германии предостерегли от поставок Украине ракет Taurus
Глава партии ССВ Вагенкнехт предостерегла от поставок ракет Taurus Украине
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в открытом письме предостерегла от поставок Германией ракет Taurus Украине и призвала к скорейшей деэскалации конфликта, чтобы не допустить ядерной войны в Европе.
Открытое письмо под названием "Без одной минуты двенадцать", опубликованное в журнале EMMA, подписали 38 человек, среди которых политики и общественные деятели.
"Еще никогда с момента окончания Второй мировой войны опасность ядерного конфликта в Европе не была столь велика, как сейчас. Вместо ракет Taurus сейчас нужны деэскалация и прекращение огня, чтобы избежать катастрофы", - заявил Сара Вагенкнехт в соцсети X.
В письме отмечается, что принятое в последнюю минуту уходящим президентом США Джо Байденом решение санкционировать удары по России поставляемыми США ракетами положило начало новому этапу эскалации. Великобритания и Франция последовали этому примеру. "Это чрезвычайно увеличивает риск для всей Европы. Германия может стать новым полем битвы", - говорится в письме.
"Вместо того, чтобы делать все возможное для разрядки крайне опасной ситуации, Христианско-демократический союз (ХДС), Свободная демократическая партии (СвДП) и "Зеленые" теперь хотят поставить Украине еще и ракеты Taurus… Поскольку эти ракеты должны быть запрограммированы военными бундесвера, поставка Taurus была бы практически равносильна объявлению войны Германией ядерной державе России. Это с высокой долей вероятности повлечет за собой военный ответ со стороны России", - отмечается в тексте письма.
Авторы письма обращаются ко всем политическим деятелям с призывом действовать во избежание катастрофы для Германии и всей Европы.
Канцлер Германии Олаф Шольц не единожды заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.