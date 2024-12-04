https://ria.ru/20241204/germanija-1987377148.html

В Германии предостерегли от поставок Украине ракет Taurus

В Германии предостерегли от поставок Украине ракет Taurus - РИА Новости, 04.12.2024

В Германии предостерегли от поставок Украине ракет Taurus

Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в открытом письме предостерегла от поставок Германией ракет... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:12

2024-12-04T17:12

2024-12-04T17:12

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в открытом письме предостерегла от поставок Германией ракет Taurus Украине и призвала к скорейшей деэскалации конфликта, чтобы не допустить ядерной войны в Европе. Открытое письмо под названием "Без одной минуты двенадцать", опубликованное в журнале EMMA, подписали 38 человек, среди которых политики и общественные деятели. "Еще никогда с момента окончания Второй мировой войны опасность ядерного конфликта в Европе не была столь велика, как сейчас. Вместо ракет Taurus сейчас нужны деэскалация и прекращение огня, чтобы избежать катастрофы", - заявил Сара Вагенкнехт в соцсети X. В письме отмечается, что принятое в последнюю минуту уходящим президентом США Джо Байденом решение санкционировать удары по России поставляемыми США ракетами положило начало новому этапу эскалации. Великобритания и Франция последовали этому примеру. "Это чрезвычайно увеличивает риск для всей Европы. Германия может стать новым полем битвы", - говорится в письме. "Вместо того, чтобы делать все возможное для разрядки крайне опасной ситуации, Христианско-демократический союз (ХДС), Свободная демократическая партии (СвДП) и "Зеленые" теперь хотят поставить Украине еще и ракеты Taurus… Поскольку эти ракеты должны быть запрограммированы военными бундесвера, поставка Taurus была бы практически равносильна объявлению войны Германией ядерной державе России. Это с высокой долей вероятности повлечет за собой военный ответ со стороны России", - отмечается в тексте письма. Авторы письма обращаются ко всем политическим деятелям с призывом действовать во избежание катастрофы для Германии и всей Европы. "Настало время для немецкой политики решительно выступить за деэскалацию и немедленное прекращение огня с последующими мирными переговорами. Так, как это предусмотрено, например, мирным планом Бразилии и Китая, поддерживаемым, в частности, Швейцарией", - гласит текст письма. Канцлер Германии Олаф Шольц не единожды заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241119/sholts--1984683867.html

https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html

https://ria.ru/20240314/taurus-1932968263.html

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