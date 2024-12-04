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Гутерреш высказался об отмене военного положения в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024
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21:20 04.12.2024 (обновлено: 21:32 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/gensek-1987419354.html
Гутерреш высказался об отмене военного положения в Южной Корее
Гутерреш высказался об отмене военного положения в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024
Гутерреш высказался об отмене военного положения в Южной Корее
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует отмену военного положения в Южной Корее, продолжает следить за ситуацией, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:20
2024-12-04T21:32
в мире
южная корея
стефан дюжаррик
юн сок ель
антониу гутерреш
оон
обстановка в южной корее
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует отмену военного положения в Южной Корее, продолжает следить за ситуацией, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь приветствует отмену указа о военном положении и продолжает внимательно следить за ситуацией", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987264430.html
https://ria.ru/20241204/koreya-1987222805.html
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5
4.7
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в мире, южная корея, стефан дюжаррик, юн сок ель, антониу гутерреш, оон, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Стефан Дюжаррик, Юн Сок Ель, Антониу Гутерреш, ООН, Обстановка в Южной Корее
Гутерреш высказался об отмене военного положения в Южной Корее

Гутерреш приветствует отмену военного положения в Южной Корее

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует отмену военного положения в Южной Корее, продолжает следить за ситуацией, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь приветствует отмену указа о военном положении и продолжает внимательно следить за ситуацией", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
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В миреЮжная КореяСтефан ДюжаррикЮн Сок ЕльАнтониу ГутеррешООНОбстановка в Южной Корее
 
 
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