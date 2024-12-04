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В Геленджике откроют первый в мире винный город - РИА Новости, 04.12.2024
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Туризм
 
21:25 04.12.2024 (обновлено: 22:51 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/gelendzhik-1987420153.html
В Геленджике откроют первый в мире винный город
В Геленджике откроют первый в мире винный город - РИА Новости, 04.12.2024
В Геленджике откроют первый в мире винный город
В Геленджике откроют первый в России и мире винный город "Белый мыс", весь комплекс планируют запустить к августу-сентябрю 2025 года, сообщил руководитель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:25
2024-12-04T22:51
россия
геленджик
туризм
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Геленджике откроют первый в России и мире винный город "Белый мыс", весь комплекс планируют запустить к августу-сентябрю 2025 года, сообщил руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий. "В марте мы открываем первый объект в винном городе — это будет большая винотека, где будет собрано более тысячи SKU российских вин. И это винотека, в которой, мы рассчитываем, будет представлено все достойное, что можно представить, вообще все, что российский рынок производит", — заявил он. Как отметил руководитель проекта, все объекты планируется открыть до конца лета и к августу-сентябрю запустить винный город, которому не будет аналогов в мире. В "Белом мысе", помимо винотеки, будут работать рестораны, интерактивный музей, винная лаборатория, школа сомелье и другие объекты. Создатели рассчитывают, что город станет новой туристической точкой на карте, подчеркнул Левицкий. "Наша цель — стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина. Для этого мы собираем профессионалов страны, которые создадут условия для развития всей винной индустрии. Что касается гостей "Белого мыса", мы верим, что проект такого масштаба не только подарит им новые впечатления, но и познакомит с культурой потребления вина", — резюмировал ресторатор.В пресс-службе комплекса уточнили, что работа над винным городом началась в 2020 году из-за роста интереса к российскому виноделию и тренда на развитие локального туризма. Музей вина Льва Голицына, который разместится на территории объекта, станет первым в России учреждением, посвященным 150-летней традиции русского виноделия. Для гостей комплекса также организуют гастрономические и винные фестивали, дегустации, выставки, концерты и другие развлекательные события.
https://ria.ru/20241202/vino-1986957720.html
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россия, геленджик
Россия, Геленджик, Туризм
В Геленджике откроют первый в мире винный город

Первый в мире винный город "Белый мыс" откроют в Геленджике в 2025 году

© Fotolia / rupbilderБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Fotolia / rupbilder
Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Геленджике откроют первый в России и мире винный город "Белый мыс", весь комплекс планируют запустить к августу-сентябрю 2025 года, сообщил руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.
"В марте мы открываем первый объект в винном городе — это будет большая винотека, где будет собрано более тысячи SKU российских вин. И это винотека, в которой, мы рассчитываем, будет представлено все достойное, что можно представить, вообще все, что российский рынок производит", — заявил он.
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Как отметил руководитель проекта, все объекты планируется открыть до конца лета и к августу-сентябрю запустить винный город, которому не будет аналогов в мире.
В "Белом мысе", помимо винотеки, будут работать рестораны, интерактивный музей, винная лаборатория, школа сомелье и другие объекты. Создатели рассчитывают, что город станет новой туристической точкой на карте, подчеркнул Левицкий.
"Наша цель — стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина. Для этого мы собираем профессионалов страны, которые создадут условия для развития всей винной индустрии. Что касается гостей "Белого мыса", мы верим, что проект такого масштаба не только подарит им новые впечатления, но и познакомит с культурой потребления вина", — резюмировал ресторатор.
В пресс-службе комплекса уточнили, что работа над винным городом началась в 2020 году из-за роста интереса к российскому виноделию и тренда на развитие локального туризма. Музей вина Льва Голицына, который разместится на территории объекта, станет первым в России учреждением, посвященным 150-летней традиции русского виноделия. Для гостей комплекса также организуют гастрономические и винные фестивали, дегустации, выставки, концерты и другие развлекательные события.
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