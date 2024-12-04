https://ria.ru/20241204/gazprombank-1987217659.html

Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка

Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка - РИА Новости, 04.12.2024

Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка

Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:04

2024-12-04T03:04

2024-12-04T12:09

франция

швейцария

германия

газпромбанк

санкции в отношении россии

в мире

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ПАРИЖ/БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах. Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 4 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии. Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: "Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети". В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.

https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html

https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985369829.html

франция

швейцария

германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, швейцария, германия, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире