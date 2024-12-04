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Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка - РИА Новости, 04.12.2024
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03:04 04.12.2024 (обновлено: 12:09 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/gazprombank-1987217659.html
Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка
Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка - РИА Новости, 04.12.2024
Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка
Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:04
2024-12-04T12:09
франция
швейцария
германия
газпромбанк
санкции в отношении россии
в мире
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ПАРИЖ/БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах. Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 4 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии. Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: "Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети". В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985369829.html
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франция, швейцария, германия, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире
Франция, Швейцария, Германия, Газпромбанк, Санкции в отношении России, В мире
Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка

Во Франции и Германии перестали работать приложение и сайт Газпромбанка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
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ПАРИЖ/БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах.
Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 4 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии.
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: "Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети". В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
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ФранцияШвейцарияГерманияГазпромбанкСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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