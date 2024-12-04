В Израиле оценили перспективы сделки по освобождению заложников в Газе
Глава Минобороны Израиля Кац: есть шансы заключить сделку по заложникам в Газе
© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля в Иерусалиме
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду выразил оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по освобождению заложников в секторе Газа, отметив, что благодаря возросшему давлению на палестинское движение ХАМАС есть шансы добиться результата.
"Что касается Газы, то самое главное сегодня - это вернуть похищенных людей домой. Это высшая цель, которая стоит перед нами, и мы всеми силами работаем над ее достижением... Интенсивность давления на эту чудовищную организацию под названием ХАМАС возрастает, и есть шанс, что на этот раз нам действительно удастся продвинуть сделку по заложникам", - заявил Кац во время визита на базу ВВС Тель-Ноф.
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Министр в очередной раз заявил, что ХАМАС ни в каком виде не будет контролировать сектор Газа.
Седьмого октября 2023 года во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 420 дней.
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