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Производство музыкальных инструментов в Москве выросло на 265% - РИА Новости, 04.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/garbuzov-1987294095.html
Производство музыкальных инструментов в Москве выросло на 265%
Производство музыкальных инструментов в Москве выросло на 265% - РИА Новости, 04.12.2024
Производство музыкальных инструментов в Москве выросло на 265%
Московские производители музыкальных инструментов нарастили объемы выпуска на 265% с января по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:00
2024-12-04T13:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
производство
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Московские производители музыкальных инструментов нарастили объемы выпуска на 265% с января по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве производят фольклорные гусли, лиры, трещотки, бубны, синтезаторы, маримбы, ксилофоны и другие изделия. Сегодня продукция столичных производителей пользуется популярностью в консерваториях и музыкальных школах, а также у народных ансамблей и профессиональных артистов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, одна из мастерских "Гусельник" с 2011 года впускает в столице фольклорные, многострунные и академические гусли, лиры, а также монохорды. Компания отметила в этом году значительный рост объемов производства.По словам руководителя предприятия Игоря Крашенинникова, компания наладила серийное производство гуслей и на данный момент в ассортименте насчитывается более 400 наименований товаров. С начала года объем производства на 30% превысил показатель 2023 года.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 150 технологичных компаний. Московским предприятиям доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования, а также внедрения новейших технологий.
https://ria.ru/20241204/liksutov-1987264567.html
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москва, анатолий гарбузов, производство
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Производство
Производство музыкальных инструментов в Москве выросло на 265%

Гарбузов: в столице выросло производство музыкальных инструментов

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП Гусельник
Гусельник - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП
Гусельник
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Московские производители музыкальных инструментов нарастили объемы выпуска на 265% с января по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В Москве производят фольклорные гусли, лиры, трещотки, бубны, синтезаторы, маримбы, ксилофоны и другие изделия. Сегодня продукция столичных производителей пользуется популярностью в консерваториях и музыкальных школах, а также у народных ансамблей и профессиональных артистов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Так, одна из мастерских "Гусельник" с 2011 года впускает в столице фольклорные, многострунные и академические гусли, лиры, а также монохорды. Компания отметила в этом году значительный рост объемов производства.
По словам руководителя предприятия Игоря Крашенинникова, компания наладила серийное производство гуслей и на данный момент в ассортименте насчитывается более 400 наименований товаров. С начала года объем производства на 30% превысил показатель 2023 года.
Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 150 технологичных компаний. Московским предприятиям доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования, а также внедрения новейших технологий.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПроизводство
 
 
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