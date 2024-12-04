https://ria.ru/20241204/gagauziya-1987302050.html

Экс-глава Гагаузии предложила провести референдум о нейтралитете Молдавии

Экс-глава Гагаузии предложила провести референдум о нейтралитете Молдавии - РИА Новости, 04.12.2024

Экс-глава Гагаузии предложила провести референдум о нейтралитете Молдавии

Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах объявила о том, что политформирование намерено в 2025 году инициировать проведение республиканского РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:04

2024-12-04T13:04

2024-12-04T13:04

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах объявила о том, что политформирование намерено в 2025 году инициировать проведение республиканского консультативного референдума о нейтралитете вместе с парламентскими выборами. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. "В 2025 году параллельно с парламентскими выборами мы предложим проведение республиканского консультативного референдума по принципу нейтралитета. Граждане должны иметь возможность ясно выразить свою позицию. Это позволит на долгие годы закрыть спекуляции на тему сохранения нейтралитета Республикой Молдова", - заявила Влах на брифинге. Она отметила, что в ближайшее время партия направит обращение к председателю парламента Игорю Гросу, который также возглавляет правящую партию. "У него есть все необходимые рычаги и голоса для запуска процедуры организации этого референдума. Мы будем требовать гарантий, что депутаты правящей партии поддержат соответствующее решение. Надеемся, что председатель парламента осознает важность нашей инициативы и займет позицию, отличную от позиции президента Майи Санду, которая ранее отклонила наше предложение (провести консультативный референдум о нейтралитете параллельно с референдумом о европейской интеграции 20 октября – ред.)", - подчеркнула Влах, пояснив, что в ином случае партия рассмотрит возможность сбора подписей для организации референдума по народной инициативе. О создании партии "Сердце Молдовы" Влах объявила 5 ноября. Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны. Учредительный съезд прошел 16 ноября, на нем приняли устав и программу политформирования, а также избрали Влах его председателем. Уточнялось, что новая политическая сила станет левоцентристской и будет руководствоваться консервативной доктриной. Ранее в интервью РИА Новости Влах заявила, что будущие парламентские выборы в Молдавии дают возможность избавиться от режима президента республики Майи Санду, правление которой привело к катастрофическим последствиям - сотни тысяч граждан вынуждены были уехать, госдолг вырос почти вдвое, экономика разрушена, система правосудия не работает. По ее словам, партия "Сердце Молдовы" должна сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть режим Санду. Очередные парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240416/moldvaia-1940462623.html

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в мире, молдавия, гагаузия, сша, ирина влах, майя санду, игорь гросу, нато