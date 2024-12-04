https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987210554.html

Нацсобрание Франции рассмотрит вотум недоверия оппозиции премьеру Барнье

Нацсобрание Франции рассмотрит вотум недоверия оппозиции премьеру Барнье - РИА Новости, 04.12.2024

Нацсобрание Франции рассмотрит вотум недоверия оппозиции премьеру Барнье

Депутаты Нацсобрания Франции в среду рассмотрят вотум недоверия оппозиции премьер-министру Мишелю Барнье - если он будет поддержан большинством голосов,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:03

2024-12-04T01:03

2024-12-04T01:03

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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Депутаты Нацсобрания Франции в среду рассмотрят вотум недоверия оппозиции премьер-министру Мишелю Барнье - если он будет поддержан большинством голосов, правительство будет вынуждено уйти в отставку, став самым недолговечным в истории Пятой республики. В понедельник в ходе обсуждения законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год Барнье не стал дожидаться голосования депутатов в парламенте, в котором у президентской фракции нет большинства, и заявил, что применяет статью 49.3 конституции Франции. Она позволят провести законопроект без голосования депутатов. Этим "конституционным оружием" злоупотребляла бывший премьер Франции Элизабет Борн, применившая ее более 20 раз, после чего оппозиция обвинила ее в посягательстве на демократию и авторитарном стиле правления. Незамедлительно после заявления Барнье оппозиция воспользовалась своим правом и выдвинула вотум недоверия премьеру: "Непокорившаяся Франция" - от левых, "Национальное объединение" - от правых. Блок левых, включая наиболее лояльных к центристам социалистов, уже подтвердил, что поддержит вотум недоверия. Однако только лишь блок левых, который на внеочередных выборах в парламент в июле получил 182 места из 577, не в состоянии отправить премьера в отставку. Для того, чтобы вотум был принят, необходимы голоса как минимум 289 депутатов. Основная интрига заключалась в позиции Марин Ле Пен: вместе с ее фракцией, насчитывающей 143 депутата, оппозиция сможет набрать необходимое большинство голосов. Ле Пен до последнего утверждала, что ждёт уступок от премьера по новому законопроекту. Так, для партии был неприемлем перенос индексации пенсий ради бюджетной экономии. В понедельник Ле Пен подтвердила, что поддержит вотум недоверия, выдвинутый левыми. Таким образом, у оппозиции есть все шансы отправить правительство в отставку. Единственный подобный прецедент в истории Пятой республики произошел в 1962 году. Тогда в отставку пришлось уйти правительству Жоржа Помпиду. При этом из 16 премьеров, применявших статью 49.3, всем удалось избежать отставки после голосования по вотуму недоверия. К ней был близок лишь Мишель Рокар, поставивший рекорд по числу проведений законодательных текстов в обход депутатов (28 раз). За его отставку проголосовали 284 депутата из необходимых 289. Если правительство Барнье уйдет в отставку, он станет самым недолговечным премьером в истории современной Франции, проработав всего 90 дней. На втором месте – премьер Франсуа Олланда Бернар Казнев (155 дней), за ним следует предшественник Барнье Габриэль Атталь (238 дней). Министры продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера и формирования им нового кабмина. Однако, как ранее сообщило издание Parisien, сторонники президентского лагеря не представляют, кто может занять эту должность. После внеочередных парламентских выборов в июле президент Франции Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить премьер-министра. "Барнье соответствовал всем критериям и провалился. Я не знаю, кто теперь может преуспеть", - заявил источник издания из окружения президента. В качестве гипотез звучат имена экс-премьера, социалиста Бернара Казнева, действующего министра обороны Себастьяна Лекорню или соратника Макрона, лидера партии центристов "Демократическое движение" Франсуа Байру. Кроме того, как отмечают в окружении Макрона, не исключены кандидатуры главы Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало и бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Как отмечают эксперты, Франция вступила в политический и финансовый кризис. Бюджет на 2025 год, который, вероятно, будет стоить Барнье кресла премьера, предполагал введение режима "жесткой экономии". Власти должны найти 60 миллиардов евро, чтоб закрыть дыру в бюджете страны. Для этого планировалось сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, а еще 20 миллиардов получить в рамках повышения налогов для богатых граждан и крупных компаний на фоне растущего госдолга Франции (3,228 триллиона евро (112% ВВП) и превышающего 6% бюджетного дефицита. По мнению оппозиции, законопроект о бюджете стал "самым жестоким" в истории Франции: власти, в том числе, планировали отложить индексацию пенсий по инфляции, отменить компенсацию за приобретение базовых медикаментов, сократить 4 тысячи сотрудников образовательного сектора, повысить налог на электричество и налог солидарности на авиабилеты. При этом, как пишут французские СМИ, отставка правительства поставит вопрос об уходе с должности самого Макрона. Его давно добиваются левые: они выдвигали резолюцию об импичменте президента в парламенте и организовывали многочисленные акции в поддержку отставки президента. На прошлой неделе опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что 63% французов желают отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года, а накануне вновь это подтвердил.

https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986926562.html

https://ria.ru/20241129/frantsiya-1986347052.html

https://ria.ru/20240603/frantsiya-1950273920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон, марин ле пен, банк франции