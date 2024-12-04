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Филимонов открыл Международный форум и выставку "Российский лес" в Вологде - РИА Новости, 04.12.2024
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Вологодская область
 
18:39 04.12.2024 (обновлено: 18:41 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/forum-1987399976.html
Филимонов открыл Международный форум и выставку "Российский лес" в Вологде
Филимонов открыл Международный форум и выставку "Российский лес" в Вологде - РИА Новости, 04.12.2024
Филимонов открыл Международный форум и выставку "Российский лес" в Вологде
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Международный лесной форум и выставку "Российский лес", которые будут проходить по 6 декабря, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:39
2024-12-04T18:41
вологодская область
вологодская область
вологда
россия
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Международный лесной форум и выставку "Российский лес", которые будут проходить по 6 декабря, сообщает пресс-служба губернатора региона. Мероприятие можно посетить на двух площадках: в правительстве Вологодской области и выставочном комплексе "Русский Дом". "Как лесной регион Вологодская область должна уделять особое внимание такому торжественному, при этом сугубо практикоориентированному мероприятию, как форум "Российский лес". Задача — получить максимально рациональную выжимку и для органов государственной власти, и для бизнеса, и для тех организаций, которые занимаются изучением лесного фонда, то есть для ученых, для общественных деятелей. Очень надеюсь, что по итогам нашего мероприятия появится итоговый документ, где будут отражены основные результаты, которые помогут нам с вами развивать отрасль не на словах, а на деле", - приводит пресс-служба слова Филимонова с торжественной церемонии открытия мероприятия. Губернатор добавил, что площадь Вологодской области составляет 144,5 тысячи квадратных километров, 80% этой территории – лесные массивы. Регион занимает лидирующие позиции в стране как по заготовке древесины, так и по ее глубокой переработке, первое место – по интенсивности заготовки древесины, второе место – по эффективности исполнения лесных полномочий. Каждый четвертый деревянный дом в России произведен в Вологодской области. "Я горжусь тем, что Вологодская область стала трендсеттером, основоположником новых практик, которые заимствуют другие субъекты федерации. Мы делаем это для того, чтобы нами гордились наши жители, наши избиратели, чтобы был результат, выраженный в ответах на запросы нашего народа", - уточнил Филимонов. Перед областным лесопромышленным комплексом глава региона поставил задачу как можно меньше продавать сырья и как можно больше продукции глубокой переработки, создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами. Необходимо фокусировать внимание на продукции, которая в первую очередь нужна для лидеров бизнеса и отражает все возможности лесопромышленного комплекса региона: от обрезной доски и клееного бруса до всех типовых решений. Кроме того, губернатор обратил внимание на вопрос создания устойчивого кадрового резерва и напомнил, что в этом году в Вологодской области открыли 30 лесных классов для подготовки профильных специалистов. В следующем году будет запущено уже 60 лесных классов. На Вологодчине действуют 44 школьных лесничества, в которых занимается 815 ребят.
https://ria.ru/20241204/zhestyannikov-1987273815.html
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вологодская область, вологда, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Россия, Георгий Филимонов
Филимонов открыл Международный форум и выставку "Российский лес" в Вологде

В Вологде состоялось открытие Международного форума "Российский лес"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл Международный лесной форум и выставку "Российский лес", которые будут проходить по 6 декабря, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Мероприятие можно посетить на двух площадках: в правительстве Вологодской области и выставочном комплексе "Русский Дом".
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"Как лесной регион Вологодская область должна уделять особое внимание такому торжественному, при этом сугубо практикоориентированному мероприятию, как форум "Российский лес". Задача — получить максимально рациональную выжимку и для органов государственной власти, и для бизнеса, и для тех организаций, которые занимаются изучением лесного фонда, то есть для ученых, для общественных деятелей. Очень надеюсь, что по итогам нашего мероприятия появится итоговый документ, где будут отражены основные результаты, которые помогут нам с вами развивать отрасль не на словах, а на деле", - приводит пресс-служба слова Филимонова с торжественной церемонии открытия мероприятия.
Губернатор добавил, что площадь Вологодской области составляет 144,5 тысячи квадратных километров, 80% этой территории – лесные массивы. Регион занимает лидирующие позиции в стране как по заготовке древесины, так и по ее глубокой переработке, первое место – по интенсивности заготовки древесины, второе место – по эффективности исполнения лесных полномочий. Каждый четвертый деревянный дом в России произведен в Вологодской области.
"Я горжусь тем, что Вологодская область стала трендсеттером, основоположником новых практик, которые заимствуют другие субъекты федерации. Мы делаем это для того, чтобы нами гордились наши жители, наши избиратели, чтобы был результат, выраженный в ответах на запросы нашего народа", - уточнил Филимонов.
Перед областным лесопромышленным комплексом глава региона поставил задачу как можно меньше продавать сырья и как можно больше продукции глубокой переработки, создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами. Необходимо фокусировать внимание на продукции, которая в первую очередь нужна для лидеров бизнеса и отражает все возможности лесопромышленного комплекса региона: от обрезной доски и клееного бруса до всех типовых решений.
Кроме того, губернатор обратил внимание на вопрос создания устойчивого кадрового резерва и напомнил, что в этом году в Вологодской области открыли 30 лесных классов для подготовки профильных специалистов. В следующем году будет запущено уже 60 лесных классов. На Вологодчине действуют 44 школьных лесничества, в которых занимается 815 ребят.
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Вологодская областьВологодская областьВологдаРоссияГеоргий Филимонов
 
 
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