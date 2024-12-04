https://ria.ru/20241204/finansy-1987390133.html

Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин

Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин

Функции Центрального Банка России и правительства РФ разграничены, но их работа в финансовой сфере должна быть солидарной, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:46

2024-12-04T17:46

2024-12-04T17:56

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Функции Центрального Банка России и правительства РФ разграничены, но их работа в финансовой сфере должна быть солидарной, заявил президент России Владимир Путин. "Самое главное здесь это такое хорошее, высококвалифицированное и солидарное сотрудничество и работа между правительством и Центральным банком, несмотря на то, что их функции в законе Российской Федерации разграничены и самостоятельность Центрального банка обеспечена законом", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)