https://ria.ru/20241204/finansy-1987390133.html
Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин
Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин
Функции Центрального Банка России и правительства РФ разграничены, но их работа в финансовой сфере должна быть солидарной, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:46
2024-12-04T17:56
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Функции Центрального Банка России и правительства РФ разграничены, но их работа в финансовой сфере должна быть солидарной, заявил президент России Владимир Путин. "Самое главное здесь это такое хорошее, высококвалифицированное и солидарное сотрудничество и работа между правительством и Центральным банком, несмотря на то, что их функции в законе Российской Федерации разграничены и самостоятельность Центрального банка обеспечена законом", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Работа ЦБ и правительства должна быть солидарной, заявил Путин
Путин: работа ЦБ и правительства в финансовой сфере должна быть солидарной
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Функции Центрального Банка России и правительства РФ разграничены, но их работа в финансовой сфере должна быть солидарной, заявил президент России Владимир Путин.
"Самое главное здесь это такое хорошее, высококвалифицированное и солидарное сотрудничество и работа между правительством и Центральным банком, несмотря на то, что их функции в законе Российской Федерации разграничены и самостоятельность Центрального банка обеспечена законом", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".