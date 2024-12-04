Рейтинг@Mail.ru
Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/filippiny-1987222259.html
Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям
Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям - РИА Новости, 04.12.2024
Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям
Суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, Китай... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:52
2024-12-04T04:52
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
wechat
постоянная палата третейского суда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131026/55/1310265517_0:80:2000:1205_1920x0_80_0_0_2411d7414232058af4de04e0613a74fe.jpg
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, Китай осуществил контроль, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. "Четвертого декабря суда береговой охраны Филиппин 9701, 4409 и служебные корабли 3002 и 3003 пытались вторгнуться в территориальные воды китайского острова Хуанъянь (риф Скарборо - ред.), а также приблизились на опасное расстояние к судам береговой охраны КНР, которые проводили обычное патрулирование, согласно закону", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня в социальной сети WeChat. Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами". В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20240312/mery-1932428249.html
https://ria.ru/20241015/sudno-1978062292.html
китай
филиппины
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131026/55/1310265517_145:0:1856:1283_1920x0_80_0_0_ef71d1752310cdb01f4afb26d1557933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, wechat, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море, WeChat, Постоянная палата третейского суда
Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям

Морская полиция Филиппин приблизилась к китайским кораблям на опасное расстояние

© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool Южно-Китайское море
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool
Южно-Китайское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, Китай осуществил контроль, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.
"Четвертого декабря суда береговой охраны Филиппин 9701, 4409 и служебные корабли 3002 и 3003 пытались вторгнуться в территориальные воды китайского острова Хуанъянь (риф Скарборо - ред.), а также приблизились на опасное расстояние к судам береговой охраны КНР, которые проводили обычное патрулирование, согласно закону", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня в социальной сети WeChat.
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю
12 марта, 09:58
Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами".
В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем
15 октября, 06:50
 
В миреКитайФилиппиныЮжно-Китайское мореWeChatПостоянная палата третейского суда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала