Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям
Морская полиция Филиппин приблизилась к китайским кораблям на опасное расстояние
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool Южно-Китайское море
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool
Южно-Китайское море. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, Китай осуществил контроль, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.
"Четвертого декабря суда береговой охраны Филиппин 9701, 4409 и служебные корабли 3002 и 3003 пытались вторгнуться в территориальные воды китайского острова Хуанъянь (риф Скарборо - ред.), а также приблизились на опасное расстояние к судам береговой охраны КНР, которые проводили обычное патрулирование, согласно закону", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня в социальной сети WeChat.
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Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами".
В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.