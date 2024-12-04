https://ria.ru/20241204/filimonov-1987400926.html
Филимонов рассказал о декриминализации лесной отрасли на Вологодчине
Филимонов рассказал о декриминализации лесной отрасли на Вологодчине - РИА Новости, 04.12.2024
Филимонов рассказал о декриминализации лесной отрасли на Вологодчине
В Вологодской области проводится последовательная работа по декриминализации лесной отрасли, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов во время... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:43
2024-12-04T18:43
2024-12-04T20:21
вологодская область
вологодская область
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Вологодской области проводится последовательная работа по декриминализации лесной отрасли, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов во время торжественного открытия Международного форума и выставки "Российский лес". "Одной из моих принципиальных задач является последовательная работа по декриминализации лесной отрасли. Как итог этого года – официальное трудоустройство более 800 человек и увеличение заработной платы сотрудникам в среднем на 20%. Это видимый результат нашей системной работы", – приводит пресс-служба губернатора слова Филимонова. Отмечается, что комплексные мероприятия по декриминализации лесной отрасли проводятся по поручению губернатора региона. В три этапа профильными специалистами в 2024 году уже проверено 157 арендаторов, выявлено 87 нарушений. В ноябре министерство природных ресурсов и экологии Вологодской области расторгло пять договоров аренды лесных участков. Общий объем лесосеки по ним составляет 436,9 тысячи кубических метров в год. Все лесные участки, высвобождаемые в рамках мероприятий по декриминализации, будут предоставляться ответственному бизнесу для реализации новых инвестпроектов по глубокой переработке древесины.
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вологодская область, георгий филимонов, поддержка бизнеса
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Поддержка бизнеса
Филимонов рассказал о декриминализации лесной отрасли на Вологодчине
Филимонов: на Вологодчине проводится работа по декриминализации лесной отрасли
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Вологодской области проводится последовательная работа по декриминализации лесной отрасли, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов во время торжественного открытия Международного форума и выставки "Российский лес".
"Одной из моих принципиальных задач является последовательная работа по декриминализации лесной отрасли. Как итог этого года – официальное трудоустройство более 800 человек и увеличение заработной платы сотрудникам в среднем на 20%. Это видимый результат нашей системной работы", – приводит пресс-служба губернатора слова Филимонова.
Отмечается, что комплексные мероприятия по декриминализации лесной отрасли проводятся по поручению губернатора региона.
В три этапа профильными специалистами в 2024 году уже проверено 157 арендаторов, выявлено 87 нарушений.
В ноябре министерство природных ресурсов и экологии Вологодской области
расторгло пять договоров аренды лесных участков. Общий объем лесосеки по ним составляет 436,9 тысячи кубических метров в год.
Все лесные участки, высвобождаемые в рамках мероприятий по декриминализации, будут предоставляться ответственному бизнесу для реализации новых инвестпроектов по глубокой переработке древесины.