https://ria.ru/20241204/feyki-1987315809.html

Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд

Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд - РИА Новости, 04.12.2024

Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд

Заочное уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской поступило в Останкинский суд Москвы, сообщается в картотеке... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:00

2024-12-04T14:00

2024-12-04T14:01

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Заочное уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской поступило в Останкинский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Уголовное дело в отношении Соколовской Я.Л. по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ зарегистрировано в суде 4 декабря", - сказано в картотеке. По информации ведомства, Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Соколовская заочно арестована и находится в международном розыске. По обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти ей грозит до 10 лет лишения свободы. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ria.ru/20241108/feyki-1982719341.html

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