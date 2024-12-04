Рейтинг@Mail.ru
Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 04.12.2024 (обновлено: 14:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/feyki-1987315809.html
Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд
Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд - РИА Новости, 04.12.2024
Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд
Заочное уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской поступило в Останкинский суд Москвы, сообщается в картотеке... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:00
2024-12-04T14:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Заочное уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской поступило в Останкинский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Уголовное дело в отношении Соколовской Я.Л. по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ зарегистрировано в суде 4 декабря", - сказано в картотеке. По информации ведомства, Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Соколовская заочно арестована и находится в международном розыске. По обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти ей грозит до 10 лет лишения свободы. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
https://ria.ru/20241108/feyki-1982719341.html
https://ria.ru/20241114/arest-1983821570.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Украина, Вооруженные силы РФ
Дело украинской журналистки о фейках о российской армии поступило в суд

Дело украинской журналистки Соколовской о фейках о ВС России поступило в суд

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Заочное уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской поступило в Останкинский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции.
"Уголовное дело в отношении Соколовской Я.Л. по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ зарегистрировано в суде 4 декабря", - сказано в картотеке.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра Буяновой за фейки об армии
8 ноября, 16:34
По информации ведомства, Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
Соколовская заочно арестована и находится в международном розыске. По обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
Борис Стомахин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Суд заочно арестовал Стомахина за распространение фейков об армии
14 ноября, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала