https://ria.ru/20241204/etika-1987334224.html

Кодекс этики примут для Общественного совета при свердловском Заксобрании

Кодекс этики примут для Общественного совета при свердловском Заксобрании - РИА Новости, 04.12.2024

Кодекс этики примут для Общественного совета при свердловском Заксобрании

Кодекс этики планируют принять для членов Общественного совета при Заксобрании Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:39

2024-12-04T14:39

2024-12-04T14:39

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кодекс этики планируют принять для членов Общественного совета при Заксобрании Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Общественный совет при Законодательном Собрании Свердловской области собрался в последний раз в среду в прежнем составе. Его участники подвели итоги трехлетней работы. "Общественный совет в Законодательном Собрании, с одной стороны, достаточно взвешенно и деликатно рассматривал все вопросы, с другой стороны, аппарат Законодательного Собрания всегда серьезно готовился к вашим заседаниям, понимая, что члены совета — специалисты с большим опытом, и если будут вопросы, то крайне профессиональные. Нам с вами удалось многое сделать, и вам большое спасибо за это", — обратилась к членам Общественного совета председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Общественный совет проводит экспертизу законопроектов, оценивает общественное мнение и другое. 29 ноября Бабушкина подписала распоряжение об утверждении нового состава Общественного совета при Законодательном Собрании. "Новому составу Общественного совета необходимо будет принять достаточно серьезные решения: внести в положение об Общественном совете вопросы о кодексе этики членов Общественного совета. Предлагаю за основу взять Кодекс этики членов Общественной палаты Российской Федерации. Там серьезные требования: от этических норм и правил поведения до сведений о доходах", – сказала Бабушкина. Новый состав Общественного Совета соберется 25 декабря. В совещательный орган вошли 12 человек, трое из них – впервые. Общественный совет формируется на три года. Трех из них назначает председатель Законодательного Собрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек.

https://ria.ru/20241203/selkhoz-1987160290.html

https://ria.ru/20241203/byudzhet-1987052274.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина