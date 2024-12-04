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В Эстонии выступили против лишения россиян права голосовать на выборах - РИА Новости, 04.12.2024
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19:18 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/estoniya-1987404550.html
В Эстонии выступили против лишения россиян права голосовать на выборах
В Эстонии выступили против лишения россиян права голосовать на выборах - РИА Новости, 04.12.2024
В Эстонии выступили против лишения россиян права голосовать на выборах
Эстонский союз юристов выступил против внесения в срочном порядке поправок в конституцию страны о лишении граждан третьих стран, в том числе России, права... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:18
2024-12-04T19:18
эстония
россия
белоруссия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Эстонский союз юристов выступил против внесения в срочном порядке поправок в конституцию страны о лишении граждан третьих стран, в том числе России, права голосовать на муниципальных выборах, хотя и не занял какую-либо позицию по поводу самой идеи подобных изменений, сообщает телерадиокомпания ERR. Парламент Эстонии 20 ноября принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 22 ноября заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Документ будет рассматриваться во втором чтении. "Союз юристов Эстонии выразил обеспокоенность в связи с рассматриваемым... законопроектом о внесении в конституцию в срочном порядке поправок, лишающих граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах в Эстонии", - говорится в публикации. В союзе указали на то, что законодатели не смогли четко обосновать необходимость изменения конституции, а также проанализировать долгосрочные последствия предлагаемых мер для общества и госуправления. Более того, юристы сочли неубедительным аргумент о потенциальной нелояльности неграждан по отношению к Эстонии. Помимо этого они выразили обеспокоенность тем, что подобные изменения могут привести к излишней напряженности в обществе. По этой же причине эстонские юристы не считают удачным вариант проведения референдума по этому вопросу. Впрочем, отмечает ERR, союз не занял позиции за или против таких изменений в избирательном праве в целом. Как сообщала 20 ноября газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20241108/estonija-1982650527.html
https://ria.ru/20240830/estoniya-1969555665.html
https://ria.ru/20241129/estoniya-1986363650.html
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эстония, россия, белоруссия, татьяна москалькова, нато, в мире
Эстония, Россия, Белоруссия, Татьяна Москалькова, НАТО, В мире
В Эстонии выступили против лишения россиян права голосовать на выборах

Союз юристов Эстонии выступил против лишения россиян права голосовать на выборах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Эстонский союз юристов выступил против внесения в срочном порядке поправок в конституцию страны о лишении граждан третьих стран, в том числе России, права голосовать на муниципальных выборах, хотя и не занял какую-либо позицию по поводу самой идеи подобных изменений, сообщает телерадиокомпания ERR.
Парламент Эстонии 20 ноября принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 22 ноября заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Документ будет рассматриваться во втором чтении.
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8 ноября, 13:53
"Союз юристов Эстонии выразил обеспокоенность в связи с рассматриваемым... законопроектом о внесении в конституцию в срочном порядке поправок, лишающих граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах в Эстонии", - говорится в публикации.
В союзе указали на то, что законодатели не смогли четко обосновать необходимость изменения конституции, а также проанализировать долгосрочные последствия предлагаемых мер для общества и госуправления.
Более того, юристы сочли неубедительным аргумент о потенциальной нелояльности неграждан по отношению к Эстонии. Помимо этого они выразили обеспокоенность тем, что подобные изменения могут привести к излишней напряженности в обществе. По этой же причине эстонские юристы не считают удачным вариант проведения референдума по этому вопросу.
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Впрочем, отмечает ERR, союз не занял позиции за или против таких изменений в избирательном праве в целом.
Как сообщала 20 ноября газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
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