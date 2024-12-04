В ЕС приветствовали отмену военного положения в Южной Корее
Представитель ЕК Хиппер: ЕС приветствует отмену военного положения в Южной Корее
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Евросоюз приветствует отмену военного положения в Южной Корее и считает это очень хорошим шагом, республика остается для ЕС стратегическим партнером, заявила в среду представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
"Европейский союз приветствует отмену чрезвычайного военного положения после того, как Национальная ассамблея проголосовала против него. Это очень хороший шаг", - заявила Хиппер на брифинге в Брюсселе.
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Представитель ЕК также подтвердила тесное стратегическое партнерство с Южной Кореей, "основанное на общих интересах и ценностях демократии".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.