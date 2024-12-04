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Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово - РИА Новости, 04.12.2024
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05:40 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/elizovo-1987225361.html
Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово
Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово - РИА Новости, 04.12.2024
Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово, который был осуждения за хулиганство, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:40
2024-12-04T05:40
происшествия
елизово
россия
камчатка
владимир солодов
угибдд
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово, который был осуждения за хулиганство, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть. Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артема Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье", – сказал Солодов. Как установил суд, 22 июля 2023 года года Артем Гаглошвили, проводя время на одной из камчатских баз отдыха, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания персонала, а владельцу организации нанёс несколько ударов кулаком по голове. Суд признал елизовского депутата и мэра виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также Гаглошвили неоднократно задерживали сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю во время вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, ранее в ходе заседания антикоррупционной комиссии, выяснилось, что мэр Елизово регулярно указывает недостоверные сведения о доходах.
https://ria.ru/20240712/sud-1959139343.html
https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html
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происшествия, елизово, россия, камчатка, владимир солодов, угибдд
Происшествия, Елизово, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, УГИБДД
Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово

Губернатор Камчатки Солодов поручил уволить мэра Елизово из-за утраты доверия

© РИА Новости / Алексей ФилипповВид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту "Елизово"
Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту "Елизово". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово, который был осуждения за хулиганство, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть. Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артема Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье", – сказал Солодов.
Елизово. На дальнем плане - Авачинский вулкан - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Суд на Камчатке взыскал с экс-главы Елизово 23 миллиона рублей
12 июля, 08:50
Как установил суд, 22 июля 2023 года года Артем Гаглошвили, проводя время на одной из камчатских баз отдыха, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания персонала, а владельцу организации нанёс несколько ударов кулаком по голове. Суд признал елизовского депутата и мэра виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Также Гаглошвили неоднократно задерживали сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю во время вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, ранее в ходе заседания антикоррупционной комиссии, выяснилось, что мэр Елизово регулярно указывает недостоверные сведения о доходах.
Глава Елизовского городского поселения Артем Гаглошвили - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Глава крупного города на Камчатке помещен под домашний арест за хулиганство
27 марта, 06:55
 
ПроисшествияЕлизовоРоссияКамчаткаВладимир СолодовУГИБДД
 
 
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