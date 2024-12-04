https://ria.ru/20241204/elizovo-1987225361.html

Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово

Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово - РИА Новости, 04.12.2024

Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово, который был осуждения за хулиганство, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:40

2024-12-04T05:40

2024-12-04T05:40

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владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово, который был осуждения за хулиганство, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть. Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артема Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье", – сказал Солодов. Как установил суд, 22 июля 2023 года года Артем Гаглошвили, проводя время на одной из камчатских баз отдыха, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания персонала, а владельцу организации нанёс несколько ударов кулаком по голове. Суд признал елизовского депутата и мэра виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также Гаглошвили неоднократно задерживали сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю во время вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, ранее в ходе заседания антикоррупционной комиссии, выяснилось, что мэр Елизово регулярно указывает недостоверные сведения о доходах.

https://ria.ru/20240712/sud-1959139343.html

https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, елизово, россия, камчатка, владимир солодов, угибдд