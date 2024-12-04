Губернатор Камчатки поручил уволить мэра города Елизово
Губернатор Камчатки Солодов поручил уволить мэра Елизово из-за утраты доверия
Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту "Елизово". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить в связи с утратой доверия мэра города Елизово, который был осуждения за хулиганство, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть. Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артема Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье", – сказал Солодов.
Как установил суд, 22 июля 2023 года года Артем Гаглошвили, проводя время на одной из камчатских баз отдыха, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания персонала, а владельцу организации нанёс несколько ударов кулаком по голове. Суд признал елизовского депутата и мэра виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Также Гаглошвили неоднократно задерживали сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю во время вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, ранее в ходе заседания антикоррупционной комиссии, выяснилось, что мэр Елизово регулярно указывает недостоверные сведения о доходах.