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Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:48 04.12.2024 (обновлено: 18:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987392124.html
Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики
Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики
Правительство России располагает целым набором инструментов для поддержки важных отраслей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:48
2024-12-04T18:01
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство России располагает целым набором инструментов для поддержки важных отраслей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "В условиях увеличения ставки, конечно, многие участники экономической деятельности испытывают известные трудности, здесь очень важно правительству определить, что является приоритетом для экономического развития и технологического роста. И здесь есть инструменты, которые правительство может использовать для того, чтобы обеспечить стратегические интересы развития российской экономики, я сейчас не буду их перечислять, но их много - фонд развития промышленности и так далее", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Президент добавил, что существует целый набор инструментов, который использует Центральный банк и правительство РФ, и необходимо, чтобы они сочетались друг с другом. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Центр международной торговли
Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики

Путин: у правительства есть инструменты для поддержки важных отраслей экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство России располагает целым набором инструментов для поддержки важных отраслей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях увеличения ставки, конечно, многие участники экономической деятельности испытывают известные трудности, здесь очень важно правительству определить, что является приоритетом для экономического развития и технологического роста. И здесь есть инструменты, которые правительство может использовать для того, чтобы обеспечить стратегические интересы развития российской экономики, я сейчас не буду их перечислять, но их много - фонд развития промышленности и так далее", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Президент добавил, что существует целый набор инструментов, который использует Центральный банк и правительство РФ, и необходимо, чтобы они сочетались друг с другом.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинЦентр международной торговли
 
 
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