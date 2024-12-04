https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987392124.html

Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики

Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики

Правительство России располагает целым набором инструментов для поддержки важных отраслей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:48

2024-12-04T17:48

2024-12-04T18:01

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство России располагает целым набором инструментов для поддержки важных отраслей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "В условиях увеличения ставки, конечно, многие участники экономической деятельности испытывают известные трудности, здесь очень важно правительству определить, что является приоритетом для экономического развития и технологического роста. И здесь есть инструменты, которые правительство может использовать для того, чтобы обеспечить стратегические интересы развития российской экономики, я сейчас не буду их перечислять, но их много - фонд развития промышленности и так далее", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Президент добавил, что существует целый набор инструментов, который использует Центральный банк и правительство РФ, и необходимо, чтобы они сочетались друг с другом. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, центр международной торговли