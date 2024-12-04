Путин рассказал об инструментах поддержки важных отраслей экономики
Путин: у правительства есть инструменты для поддержки важных отраслей экономики
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство России располагает целым набором инструментов для поддержки важных отраслей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях увеличения ставки, конечно, многие участники экономической деятельности испытывают известные трудности, здесь очень важно правительству определить, что является приоритетом для экономического развития и технологического роста. И здесь есть инструменты, которые правительство может использовать для того, чтобы обеспечить стратегические интересы развития российской экономики, я сейчас не буду их перечислять, но их много - фонд развития промышленности и так далее", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Президент добавил, что существует целый набор инструментов, который использует Центральный банк и правительство РФ, и необходимо, чтобы они сочетались друг с другом.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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