https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987367352.html

Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике

Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике

Самоуверенность и чванство в сфере экономики недопустимы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:38

2024-12-04T16:38

2024-12-04T16:50

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Самоуверенность и чванство в сфере экономики недопустимы, заявил президент России Владимир Путин."Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства, в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя ситуацию, когда России отказали в использовании доллара.Российский лидер отметил, что нужно понимать процессы, которые в мире происходят, и исходя из этого понимания выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, москва