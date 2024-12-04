Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике
Путин назвал самоуверенность и чванство недопустимыми в экономике
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Самоуверенность и чванство в сфере экономики недопустимы, заявил президент России Владимир Путин.
"Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства, в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя ситуацию, когда России отказали в использовании доллара.
Российский лидер отметил, что нужно понимать процессы, которые в мире происходят, и исходя из этого понимания выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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