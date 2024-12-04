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Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:38 04.12.2024 (обновлено: 16:50 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987367352.html
Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике
Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике
Самоуверенность и чванство в сфере экономики недопустимы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:38
2024-12-04T16:50
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Самоуверенность и чванство в сфере экономики недопустимы, заявил президент России Владимир Путин."Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства, в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя ситуацию, когда России отказали в использовании доллара.Российский лидер отметил, что нужно понимать процессы, которые в мире происходят, и исходя из этого понимания выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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экономика, владимир путин, россия, москва
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин рассказал, что считает недопустимым в экономике

Путин назвал самоуверенность и чванство недопустимыми в экономике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Самоуверенность и чванство в сфере экономики недопустимы, заявил президент России Владимир Путин.
"Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства, в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя ситуацию, когда России отказали в использовании доллара.
Российский лидер отметил, что нужно понимать процессы, которые в мире происходят, и исходя из этого понимания выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
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