https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987359169.html

Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран

Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран - РИА Новости, 04.12.2024

Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран

Проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:07

2024-12-04T16:07

2024-12-04T16:19

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

в мире

европа

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Европейская экономика переживает сложные времена. Разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьезную роль не только потому, что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемому ценам, но и по другим обстоятельствам. Так, невозможно продавать на нашем рынке свою продукцию, невозможно поставлять комплектующие на те предприятия, которые были ранее созданы европейскими инвесторами в нашей стране, невозможно использовать логистические маршруты, которые тоже приносили определенную прибыль, невозможно использовать европейскую валюту евро для расчета", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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россия, владимир путин, в мире, европа