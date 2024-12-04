Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран
Путин: проблемы европейских экономик связаны с нарушением торговых связей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
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"Европейская экономика переживает сложные времена. Разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьезную роль не только потому, что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемому ценам, но и по другим обстоятельствам. Так, невозможно продавать на нашем рынке свою продукцию, невозможно поставлять комплектующие на те предприятия, которые были ранее созданы европейскими инвесторами в нашей стране, невозможно использовать логистические маршруты, которые тоже приносили определенную прибыль, невозможно использовать европейскую валюту евро для расчета", - сказал глава государства на форуме.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
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