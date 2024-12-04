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Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:07 04.12.2024 (обновлено: 16:19 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987359169.html
Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран
Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран
Проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:07
2024-12-04T16:19
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
в мире
европа
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Европейская экономика переживает сложные времена. Разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьезную роль не только потому, что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемому ценам, но и по другим обстоятельствам. Так, невозможно продавать на нашем рынке свою продукцию, невозможно поставлять комплектующие на те предприятия, которые были ранее созданы европейскими инвесторами в нашей стране, невозможно использовать логистические маршруты, которые тоже приносили определенную прибыль, невозможно использовать европейскую валюту евро для расчета", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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россия, владимир путин, в мире, европа
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, В мире, Европа
Путин назвал причины проблем в экономиках европейских стран

Путин: проблемы европейских экономик связаны с нарушением торговых связей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Европа задыхается в газовом капкане Москвы
20 ноября, 08:00
"Европейская экономика переживает сложные времена. Разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьезную роль не только потому, что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемому ценам, но и по другим обстоятельствам. Так, невозможно продавать на нашем рынке свою продукцию, невозможно поставлять комплектующие на те предприятия, которые были ранее созданы европейскими инвесторами в нашей стране, невозможно использовать логистические маршруты, которые тоже приносили определенную прибыль, невозможно использовать европейскую валюту евро для расчета", - сказал глава государства на форуме.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинВ миреЕвропа
 
 
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