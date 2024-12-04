https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987348772.html

Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин

Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин

Кабмин и Центральный банк проводят сбалансированную политику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:48

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кабмин и Центральный банк проводят сбалансированную политику, заявил президент России Владимир Путин."За январь - октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллионов рублей, при этом расходы... составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

центральный банк рф (цб рф), правительство рф, владимир путин, россия, экономика