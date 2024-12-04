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Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:38 04.12.2024 (обновлено: 15:48 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987348772.html
Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин
Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин
Кабмин и Центральный банк проводят сбалансированную политику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:38
2024-12-04T15:48
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кабмин и Центральный банк проводят сбалансированную политику, заявил президент России Владимир Путин."За январь - октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллионов рублей, при этом расходы... составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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центральный банк рф (цб рф), правительство рф, владимир путин, россия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ, Владимир Путин, Россия, Экономика
Правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику, заявил Путин

Путин: правительство и ЦБ РФ проводят очень сбалансированную политику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кабмин и Центральный банк проводят сбалансированную политику, заявил президент России Владимир Путин.
"За январь - октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллионов рублей, при этом расходы... составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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