https://ria.ru/20241204/efimov-1987177519.html

Ефимов: правый тоннель на Рублево-Архангельской пройден на три четверти

Ефимов: правый тоннель на Рублево-Архангельской пройден на три четверти - РИА Новости, 04.12.2024

Ефимов: правый тоннель на Рублево-Архангельской пройден на три четверти

Правый тоннель длиной более 1 километра между строящимися станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии московского... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:07

2024-12-04T10:07

2024-12-04T10:07

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

городское хозяйство москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правый тоннель длиной более 1 километра между строящимися станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии московского метро пройден уже примерно на 75%, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что на линии задействованы тоннелепроходческие щиты (ТПМК) "Натали" и "Виктория"."Работавшая на левом перегонном тоннеле "Натали" завершила проходку 25 ноября, а прокладывающая правый тоннель перегона "Виктория" оставила позади большую часть маршрута – до финиша осталось пройти менее 250 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он напомнил, что оба таких щита работали на Большой кольцевой линии метро, а также на одном из участков Рублево-Архангельской ветки.Как добавил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, еще на Рублево-Архангельской применены такие ТПМК, как "София" и щит-гигант "Лилия". Последняя начала прокладывать двухпутный тоннель к "Серебряному Бору".Рублево-Архангельская линия метро свяжет кластер "Москва-Сити" и территорию в Рублево-Архангельском. Ожидается, что ее строительство поможет улучшить транспортную доступность для 1 миллиона горожан.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о том, как проходит строительство Рублево-Архангельской линии метро.

https://ria.ru/20241203/moskva-1986958977.html

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