https://ria.ru/20241204/dzyudo-1987254476.html

Архангельская область подписала соглашение о развитии дзюдо в регионе

Архангельская область подписала соглашение о развитии дзюдо в регионе - РИА Новости, 04.12.2024

Архангельская область подписала соглашение о развитии дзюдо в регионе

Архангельская область заключила соглашение с федерациями дзюдо РФ и региона о развитии массового спорта и спорта высших достижений, в рамках которого, в том... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:51

2024-12-04T09:51

2024-12-04T09:51

архангельская область

архангельская область

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. Архангельская область заключила соглашение с федерациями дзюдо РФ и региона о развитии массового спорта и спорта высших достижений, в рамках которого, в том числе, планируется создание спортивной инфраструктуры и участие в инициативах, направленных на популяризацию дзюдо, сообщила пресс-служба правительства области. Документ подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и президент региональной Федерации дзюдо Владимир Елагин. "Стороны договорились о развитии в Архангельской области массового спорта и спорта высших достижений, увеличении числа занимающихся и улучшении их спортивных результатов, повышении квалификации тренеров и инструкторов, открытии новых секций и развитии материально-технической базы для подготовки спортсменов", - говорится в сообщении. Документ будет действовать до конца 2027 года. Как отметил Цыбульский, в Архангельской области более 2 тысяч человек занимаются дзюдо. "Сейчас у нас в разработке идея создания центра дзюдо и самбо в Коряжме. Этот проект в южной агломерации региона видится мне крайне успешным, и я точно буду его поддерживать. Мы уже передали в муниципальную собственность помещение общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров", - приводятся в сообщении слова губернатора. Для создания спортобъекта в 2025 году будет подготовлена проектно-сметная документация и подана заявка на федеральное софинансирование. Этот проект планируется реализовать при поддержке министерства спорта России. В новом спортивном объекте планируется оборудовать большой зал с тремя борцовскими коврами и трибунами, малый тренировочный зал с одним ковром, а также тренажёрный зал и административно-бытовые помещения. Среднесуточная пропускная способность центра дзюдо и самбо будет составлять порядка 260 человек. Кроме того, здесь можно будет проводить соревнования всероссийского уровня. "Мы рассчитываем, что с вашей поддержкой количество занимающихся будет только расти. Для этого есть предпосылки – у нас очень детально проработана программа развития массового спорта", – отметил президент Федерации дзюдо РФ. Соглашение также предусматривает участие Архангельской области в нескольких инициативах Федерации дзюдо России, направленных на популяризацию этого вида спорта и создание необходимой спортивной инфраструктуры на территории региона. Так, проект "Мой первый пояс дзюдо" предполагает проведение занятий в общеобразовательных организациях для учеников начальных классов, включая элементы акробатики и самостраховки. В настоящее время эта программа реализуется на базе средней школы №17 города Архангельска. Учитывая этот опыт, глава региона по аналогии с всероссийским проектом "Самбо в школу" предложил руководству Федерации дзюдо России разработать такую же инициативу. "Давайте подумаем над этим проектом. Можем начать его реализовывать в Архангельской области, отберем для этого несколько школ в разных городах", – предложил Цыбульский. Соловейчик, в свою очередь, поддержал предложение главы региона, отметив готовность Федерации дзюдо России подготовить тренеров для занятий в школах на постоянной основе. Кроме того, Архангельская область уже принимает участие в проекте "50 лет Федерации дзюдо России – 50 залов дзюдо". Сейчас в Няндоме в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для дзюдо.

https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985852435.html

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архангельская область, россия, александр цыбульский