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Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП
Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП - РИА Новости, 04.12.2024
Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку более 267 тысячам водителей с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:14
2024-12-04T18:14
2024-12-04T18:14
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку более 267 тысячам водителей с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве сообщили, что с начала года Служба помощи при ДТП отработала более 133 тысяч дорожных аварий в Подмосковье, оказав консультационную помощь более 267 тысячам водителей. На горячей линии помогли оформить более 18 тысяч ДТП по Европротоколу, а около 52 тысяч аварий — в центрах помощи. Служба помощи — это единое пространство помощи, в рамках которого функционируют круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники центра помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро осуществить необходимые первоочередные действия, а также оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших и консультируют по всем остальным вопросам оформления аварий. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".
https://ria.ru/20241204/minstroy-1987337835.html
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московская область (подмосковье), дтп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ДТП
Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП
Центр помощи при ДТП оказал поддержку более 267 тысячам водителей в Подмосковье
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку более 267 тысячам водителей с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве сообщили, что с начала года Служба помощи при ДТП отработала более 133 тысяч дорожных аварий в Подмосковье
, оказав консультационную помощь более 267 тысячам водителей. На горячей линии помогли оформить более 18 тысяч ДТП по Европротоколу, а около 52 тысяч аварий — в центрах помощи.
Служба помощи — это единое пространство помощи, в рамках которого функционируют круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники центра помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро осуществить необходимые первоочередные действия, а также оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших и консультируют по всем остальным вопросам оформления аварий.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию.
Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".