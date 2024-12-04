https://ria.ru/20241204/dtp-1987394101.html

Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП

Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП - РИА Новости, 04.12.2024

Более 267 тысяч водителей Подмосковья поддержали в Центре помощи при ДТП

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку более 267 тысячам водителей с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:14

2024-12-04T18:14

2024-12-04T18:14

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку более 267 тысячам водителей с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве сообщили, что с начала года Служба помощи при ДТП отработала более 133 тысяч дорожных аварий в Подмосковье, оказав консультационную помощь более 267 тысячам водителей. На горячей линии помогли оформить более 18 тысяч ДТП по Европротоколу, а около 52 тысяч аварий — в центрах помощи. Служба помощи — это единое пространство помощи, в рамках которого функционируют круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники центра помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро осуществить необходимые первоочередные действия, а также оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших и консультируют по всем остальным вопросам оформления аварий. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".

https://ria.ru/20241204/minstroy-1987337835.html

https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дтп