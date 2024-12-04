https://ria.ru/20241204/drony-1987230381.html
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога - РИА Новости, 04.12.2024
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога
Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:13
2024-12-04T07:13
2024-12-04T07:13
специальная военная операция на украине
таганрог
юрий слюсарь
безопасность
пво
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, юрий слюсарь , безопасность, пво, бпла
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Юрий Слюсарь , Безопасность, ПВО, БПЛА
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога
Врио губернатора Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА