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ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/drony-1987230381.html
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога - РИА Новости, 04.12.2024
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога
Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:13
2024-12-04T07:13
специальная военная операция на украине
таганрог
юрий слюсарь
безопасность
пво
бпла
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
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таганрог, юрий слюсарь , безопасность, пво, бпла
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Юрий Слюсарь , Безопасность, ПВО, БПЛА
ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога

Врио губернатора Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогЮрий СлюсарьБезопасностьПВОБПЛА
 
 
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