https://ria.ru/20241204/drony-1987230381.html

ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога

ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога - РИА Новости, 04.12.2024

ПВО уничтожила 12 украинских дронов в районе Таганрога

Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:13

2024-12-04T07:13

2024-12-04T07:13

специальная военная операция на украине

таганрог

юрий слюсарь

безопасность

пво

бпла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Системы ПВО уничтожила в районе Таганрога 12 беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таганрог, юрий слюсарь , безопасность, пво, бпла