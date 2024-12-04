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Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/dron-1987337954.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном - РИА Новости, 04.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортёра ВСУ российским оператором FPV-дрона, сбросившим гранату прямо в люк машины. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:21
2024-12-04T15:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортёра ВСУ российским оператором FPV-дрона, сбросившим гранату прямо в люк машины. "Операторами ударных БПЛА в лесополосе на времевском направлении при попытке ротации личного состава уничтожен бронетранспортер ВСУ. Бронетранспортёр был подбит оператором FPV-дрона. Затем, после точного сброса гранаты, БТР был уничтожен вместе с экипажем и десантом", - говорится в описании к видео. На опубликованных кадрах граната, сброшенная с беспилотника, залетает точно в люк бронетранспортёра. Через несколько секунд машина взрывается.
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
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Уничтожение бронетранспортера ВСУ оператором дрона, сбросившим гранату в люк машины
Российский FPV-дрон закинул гранату в люк украинского бронетранспортёра, тем самым уничтожив его вместе с экипажем. Кадры приводит Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном

Российский FPV-дрон закинул гранату в люк украинского бронетранспортёра

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортёра ВСУ российским оператором FPV-дрона, сбросившим гранату прямо в люк машины.
"Операторами ударных БПЛА в лесополосе на времевском направлении при попытке ротации личного состава уничтожен бронетранспортер ВСУ. Бронетранспортёр был подбит оператором FPV-дрона. Затем, после точного сброса гранаты, БТР был уничтожен вместе с экипажем и десантом", - говорится в описании к видео.
На опубликованных кадрах граната, сброшенная с беспилотника, залетает точно в люк бронетранспортёра. Через несколько секунд машина взрывается.
Уничтожение дроном замаскированного полевого боекомплекта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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