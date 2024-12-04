https://ria.ru/20241204/dron-1987337954.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном - РИА Новости, 04.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ дроном

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортёра ВСУ российским оператором FPV-дрона, сбросившим гранату прямо в люк машины. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:21

2024-12-04T15:21

2024-12-04T15:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987344312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02bf8a4cf09de694e78843100bacfeaa.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортёра ВСУ российским оператором FPV-дрона, сбросившим гранату прямо в люк машины. "Операторами ударных БПЛА в лесополосе на времевском направлении при попытке ротации личного состава уничтожен бронетранспортер ВСУ. Бронетранспортёр был подбит оператором FPV-дрона. Затем, после точного сброса гранаты, БТР был уничтожен вместе с экипажем и десантом", - говорится в описании к видео. На опубликованных кадрах граната, сброшенная с беспилотника, залетает точно в люк бронетранспортёра. Через несколько секунд машина взрывается.

https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетранспортера ВСУ оператором дрона, сбросившим гранату в люк машины Российский FPV-дрон закинул гранату в люк украинского бронетранспортёра, тем самым уничтожив его вместе с экипажем. Кадры приводит Минобороны. 2024-12-04T15:21 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)