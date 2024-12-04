Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама
DPA сообщило о гибели своего фотокорреспондента близ сирийского города Хама
© AP Photo / Ghaith AlsayedПохороны фотографа Анаса аль-Харбутли, погибшего в результате авиаудара в провинции Хама, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Похороны фотографа Анаса аль-Харбутли, погибшего в результате авиаудара в провинции Хама, Сирия
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Фотокорреспондент Анас аль-Харбутли погиб в окрестностях сирийского города Хама, сообщает сотрудничавшее с ним немецкое новостное агентство DPA.
По информации DPA, 32-летний аль-Харбутли погиб в результате авиаудара. Сириец с 2017 года сотрудничал с агентством и работал в местах боестолкновений.
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3 декабря, 14:04
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация