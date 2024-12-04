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Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама - РИА Новости, 04.12.2024
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18:10 04.12.2024 (обновлено: 18:24 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/dpa-1987393565.html
Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама
Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама - РИА Новости, 04.12.2024
Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама
Фотокорреспондент Анас аль-Харбутли погиб в окрестностях сирийского города Хама, сообщает сотрудничавшее с ним немецкое новостное агентство DPA. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:10
2024-12-04T18:24
в мире
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воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Фотокорреспондент Анас аль-Харбутли погиб в окрестностях сирийского города Хама, сообщает сотрудничавшее с ним немецкое новостное агентство DPA. По информации DPA, 32-летний аль-Харбутли погиб в результате авиаудара. Сириец с 2017 года сотрудничал с агентством и работал в местах боестолкновений. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html
https://ria.ru/20241126/deputat-1985822513.html
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в мире, хама (мухафаза), алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Хама (мухафаза), Алеппо, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама

DPA сообщило о гибели своего фотокорреспондента близ сирийского города Хама

© AP Photo / Ghaith AlsayedПохороны фотографа Анаса аль-Харбутли, погибшего в результате авиаудара в провинции Хама, Сирия
Похороны фотографа Анаса аль-Харбутли, погибшего в результате авиаудара в провинции Хама, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Похороны фотографа Анаса аль-Харбутли, погибшего в результате авиаудара в провинции Хама, Сирия
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Фотокорреспондент Анас аль-Харбутли погиб в окрестностях сирийского города Хама, сообщает сотрудничавшее с ним немецкое новостное агентство DPA.
По информации DPA, 32-летний аль-Харбутли погиб в результате авиаудара. Сириец с 2017 года сотрудничал с агентством и работал в местах боестолкновений.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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В миреХама (мухафаза)АлеппоРоссияВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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