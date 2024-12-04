https://ria.ru/20241204/dorogi-1987308259.html

Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье

Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2024

Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье

В Ставропольском крае в рамках поручений губернатора отремонтировано более 300 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:20

2024-12-04T13:20

2024-12-04T13:20

ставропольский край

ставропольский край

ставрополь

владимир владимиров

дороги

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае в рамках поручений губернатора отремонтировано более 300 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди передовиков - шесть муниципальных образований, в которых полностью завершен ремонт 100 участков местных дорог. Объекты введены в постоянную эксплуатацию. Все работы по приведению муниципальных дорог в нормативное состояние проведены в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". Выполнен план по ремонту в Александровском, Красногвардейском, Новоселицком, Труновском, Туркменском округах и в городах Ставрополь и Лермонтов. На объектах проведены работы по обновлению верхнего слоя дорожной одежды, устройству искусственных неровностей, пешеходных и барьерных ограждений на переходах. В остальных округах работы находятся в завершающей стадии или оформляются документы по вводу объектов в постоянную эксплуатацию. Губернатор Владимир Владимиров ежегодно нацеливает Миндор региона на приведение дорог местного значения в нормативное состояние в приоритетном порядке. Для местных жителей состояние таких дорог имеет особое значение, поскольку обеспечивает сообщение с образовательными, медицинскими, спортивными, культурными и другими социально значимыми объектами. На решение этой задачи направляется значительная часть средств Дорожного фонда, достигающего в последние годы рекордных объемов. В этом году сумма направленных на ремонт муниципальных дорог средств краевого бюджета превысила 13 миллиардов рублей. "Качественные местные дороги – это показатель комфортной жизни в населенных пунктах. Местные жители пользуются этими дорогами ежедневно и как никто другой могут оценить проделанную работу. По поручению губернатора Владимира Владимирова доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году должна быть не менее 85%. Сейчас этот показатель составляет 60,5%. По сравнению с 2020 годом он вырос на 10,4%", – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241203/stavropole-1987181751.html

https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html

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ставропольский край, ставрополь, владимир владимиров, дороги