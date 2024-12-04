Рейтинг@Mail.ru
Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
13:20 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/dorogi-1987308259.html
Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье
Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2024
Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье
В Ставропольском крае в рамках поручений губернатора отремонтировано более 300 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:20
2024-12-04T13:20
ставропольский край
ставропольский край
ставрополь
владимир владимиров
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571899061_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_666999717e2b0f496f988e302c0669fc.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае в рамках поручений губернатора отремонтировано более 300 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди передовиков - шесть муниципальных образований, в которых полностью завершен ремонт 100 участков местных дорог. Объекты введены в постоянную эксплуатацию. Все работы по приведению муниципальных дорог в нормативное состояние проведены в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". Выполнен план по ремонту в Александровском, Красногвардейском, Новоселицком, Труновском, Туркменском округах и в городах Ставрополь и Лермонтов. На объектах проведены работы по обновлению верхнего слоя дорожной одежды, устройству искусственных неровностей, пешеходных и барьерных ограждений на переходах. В остальных округах работы находятся в завершающей стадии или оформляются документы по вводу объектов в постоянную эксплуатацию. Губернатор Владимир Владимиров ежегодно нацеливает Миндор региона на приведение дорог местного значения в нормативное состояние в приоритетном порядке. Для местных жителей состояние таких дорог имеет особое значение, поскольку обеспечивает сообщение с образовательными, медицинскими, спортивными, культурными и другими социально значимыми объектами. На решение этой задачи направляется значительная часть средств Дорожного фонда, достигающего в последние годы рекордных объемов. В этом году сумма направленных на ремонт муниципальных дорог средств краевого бюджета превысила 13 миллиардов рублей. "Качественные местные дороги – это показатель комфортной жизни в населенных пунктах. Местные жители пользуются этими дорогами ежедневно и как никто другой могут оценить проделанную работу. По поручению губернатора Владимира Владимирова доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году должна быть не менее 85%. Сейчас этот показатель составляет 60,5%. По сравнению с 2020 годом он вырос на 10,4%", – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241203/stavropole-1987181751.html
https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571899061_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7224c55360ed2e61fe532b3fa0add713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, ставрополь, владимир владимиров, дороги
Ставропольский край, Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров, Дороги
Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье

В 2024 году на Ставрополье было отремонтировано более 300 километров дорог

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае в рамках поручений губернатора отремонтировано более 300 километров муниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди передовиков - шесть муниципальных образований, в которых полностью завершен ремонт 100 участков местных дорог. Объекты введены в постоянную эксплуатацию.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%
3 декабря, 19:24
Все работы по приведению муниципальных дорог в нормативное состояние проведены в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". Выполнен план по ремонту в Александровском, Красногвардейском, Новоселицком, Труновском, Туркменском округах и в городах Ставрополь и Лермонтов.
На объектах проведены работы по обновлению верхнего слоя дорожной одежды, устройству искусственных неровностей, пешеходных и барьерных ограждений на переходах. В остальных округах работы находятся в завершающей стадии или оформляются документы по вводу объектов в постоянную эксплуатацию.
Губернатор Владимир Владимиров ежегодно нацеливает Миндор региона на приведение дорог местного значения в нормативное состояние в приоритетном порядке. Для местных жителей состояние таких дорог имеет особое значение, поскольку обеспечивает сообщение с образовательными, медицинскими, спортивными, культурными и другими социально значимыми объектами. На решение этой задачи направляется значительная часть средств Дорожного фонда, достигающего в последние годы рекордных объемов. В этом году сумма направленных на ремонт муниципальных дорог средств краевого бюджета превысила 13 миллиардов рублей.
"Качественные местные дороги – это показатель комфортной жизни в населенных пунктах. Местные жители пользуются этими дорогами ежедневно и как никто другой могут оценить проделанную работу. По поручению губернатора Владимира Владимирова доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году должна быть не менее 85%. Сейчас этот показатель составляет 60,5%. По сравнению с 2020 годом он вырос на 10,4%", – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Владимиров: обновленные дороги получили 24 школы Ставрополья
2 декабря, 17:52
 
Ставропольский крайСтавропольский крайСтавропольВладимир ВладимировДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала