https://ria.ru/20241204/dollar-1987366600.html
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
России отказали в использовании доллара, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:33
2024-12-04T16:33
2024-12-04T16:43
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Экономика
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
Путин: Россия не отказывалась от доллара, ей отказали в его использовании