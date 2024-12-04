https://ria.ru/20241204/dollar-1987366600.html

России отказали в использовании доллара, заявил Путин

России отказали в использовании доллара, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

России отказали в использовании доллара, заявил Путин

Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:33

2024-12-04T16:33

2024-12-04T16:43

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

россия

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россия, владимир путин, экономика