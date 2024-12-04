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России отказали в использовании доллара, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
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16:33 04.12.2024 (обновлено: 16:43 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/dollar-1987366600.html
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
России отказали в использовании доллара, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:33
2024-12-04T16:43
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Экономика
России отказали в использовании доллара, заявил Путин

Путин: Россия не отказывалась от доллара, ей отказали в его использовании

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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