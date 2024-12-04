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Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты - РИА Новости, 04.12.2024
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16:31 04.12.2024 (обновлено: 16:46 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/dollar-1987366013.html
Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты
Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты - РИА Новости, 04.12.2024
Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты
Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы "с неба", заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:31
2024-12-04T16:46
сша
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владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы "с неба", заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!""Использование доллара как мировой валюты приносит Соединенным Штатам незаработанные деньги в большом объеме. Вот, по мнению наших экспертов, где-то за последние 10 лет, примерно, они получили 10 триллионов долларов просто так, с неба", - сказал президент.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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сша, в мире, россия, владимир путин
США, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Россия, Владимир Путин
Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты

Путин: использование доллара как мировой валюты дает США большие доходы с неба

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы "с неба", заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"
"Использование доллара как мировой валюты приносит Соединенным Штатам незаработанные деньги в большом объеме. Вот, по мнению наших экспертов, где-то за последние 10 лет, примерно, они получили 10 триллионов долларов просто так, с неба", - сказал президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"СШАВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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