https://ria.ru/20241204/dollar-1987366013.html

Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты

Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты - РИА Новости, 04.12.2024

Путин высказался об использовании США доллара как мировой валюты

Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы "с неба", заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:31

2024-12-04T16:31

2024-12-04T16:46

сша

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы "с неба", заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!""Использование доллара как мировой валюты приносит Соединенным Штатам незаработанные деньги в большом объеме. Вот, по мнению наших экспертов, где-то за последние 10 лет, примерно, они получили 10 триллионов долларов просто так, с неба", - сказал президент.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

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